timeleszで最も早く“お好み焼き外国人”と出会うのは？「アーユーハングリーマン」いよいよ完結！ | RBB TODAY

2日24時15分から、timelesz出演のバラエティ番組『タイムレスマン』（フジテレビ系）にて「アーユーハングリーマン」企画の後半戦が放送される。

左から）松島聡、猪俣周杜『タイムレスマン』（C）フジテレビ

同企画は、外国人観光客をおもてなしするグルメロケ企画で、メンバーが街で外国人に声をかけ、その人が食べたい日本食を一緒に食べに行くというもの。ただし、番組が決めた特定の日本食（今回はお好み焼き）を食べたいという外国人に出会えればミッションクリアとなる高難易度企画だ。

前回の放送では、松島・周杜チームと将生・篠塚チームがそれぞれペアを組み、お好み焼きを食べたい外国人（お好み焼き外国人）を探すロケに出発。しかし両チームとも目的の外国人は見つからず、うどんや寿司、コンビニおにぎりを一緒に食べることになった。

左から）菊池風磨、佐藤勝利、寺西拓人、原嘉孝『タイムレスマン』（C）フジテレビ

今回の後半戦では、ロケ開始から3時間が経過してもゴールが見えない状況の中、松島・周杜チームは東京タワーから麻布台ヒルズ周辺へ、将生・篠塚チームは銀座の街へと戦略を変更。果たして奇跡のミッション成功となるのか、予想外の展開と結末が待ち受ける。