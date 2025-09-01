 元NMB48・白間美瑠、“手ブラ”ショットに挑戦！「過去最大級の露出」の写真集が発売決定 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ グラビア 記事

元NMB48・白間美瑠、“手ブラ”ショットに挑戦！「過去最大級の露出」の写真集が発売決定

エンタメ グラビア
注目記事
白間美瑠『写真集（仮）』（C）秋田書店
  • 白間美瑠『写真集（仮）』（C）秋田書店
  • 白間美瑠『写真集（仮）』（C）秋田書店
  • 白間美瑠『写真集（仮）』（C）秋田書店
  • 白間美瑠『写真集（仮）』（C）秋田書店
  • 白間美瑠『写真集（仮）』（C）秋田書店

白間美瑠、写真集撮影の舞台裏公開！セクシー水着でプールにダイブするシーンも!? | RBB TODAY
画像
NMB48・白間美瑠が2日、YouTubeチャンネル「みるるんチャンネル」を更新。7月7日に発売される卒業記念写真集『REBORN』（ヨシモトブックス）の撮影に密着した動画を公開した。
https://www.rbbtoday.com/article/2021/06/03/189209.html?from=image-page-title続きを読む »

NMB48・白間美瑠が新境地！特別版表紙でセクシーすぎる姿披露 | RBB TODAY
画像
NMB48からの卒業を控える白間美瑠が23日発売の『アップトゥボーイ Vol.304』（ワニブックス）で10ページ巻頭グラビアに登場。さらに通常版と別に、白間が表紙・裏表紙を飾る特別版が発売される（内容は通常版と同一）。
https://www.rbbtoday.com/article/2021/06/16/189572.html続きを読む »

　11月14日、元NMB48の1期生で現在はモデル・女優として活動する白間美瑠が、4冊目となる『写真集（仮）』（秋田書店）を発売する。

白間美瑠『写真集（仮）』（C）秋田書店

　同作の撮影地は、エキゾチックな香り漂うリゾート地として注目を集めるベトナム・ダナン。異国情緒あふれる街並みや洗練された都市空間など多彩なロケーションを舞台に、「時を重ねることで生まれる美しさ」をテーマとして撮影された。撮影は彼女の2作目を手がけたND CHOW氏が担当し、4年ぶりの再タッグとなった。

白間美瑠『写真集（仮）』（C）秋田書店

　真っ白な砂浜が続くミーケービーチや活気あふれるナイトマーケットなど非日常感あふれるシーンに加え、ラグジュアリーなホテル空間やプールサイドでは大人の女性らしい艶やかな姿を披露。緑深き木々に包まれた自然の中ではリラックスした素顔をのぞかせた。さらに古都ホイアンではランタンの灯りと市場の活気に包まれ、幻想的でロマンティックな雰囲気を映し出している。

白間美瑠『写真集（仮）』（C）秋田書店

　また、白間美瑠史上「過去最大級の露出」に挑んだセンセーショナルなカットから、思わず心を奪われるナチュラルな表情までを余すことなく収録。大人の女性として新たな一歩を踏み出した彼女の姿が、鮮烈かつ繊細に刻まれた渾身の一冊となった。

白間美瑠『写真集（仮）』（C）秋田書店

　白間は「4冊目の写真集ということで、また一つ、大切な作品を残せることができて、とても幸せです！今回の写真集は、10月に誕生日を迎えて28歳になる私の、ナチュラルな大人の魅力が詰まった一冊です」とコメントしている。

　また同作の発売を記念して、9月12日18時から事前予約オンラインイベントの開催も決定。全国どこからでも参加できる特別な機会となっている。さらにセブンネットショッピング、ヨドバシカメラ、楽天ブックス、駿河屋では購入特典として生写真1種がそれぞれ付属する。


白間美瑠写真集 Aventure Master Edition 週プレ PHOTO BOOK
￥4,600
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
白間美瑠 写真集 「LOVE RUSH」
￥1,818
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
白間美瑠写真集 Aventure 週プレ PHOTO BOOK
￥3,300
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
白間美瑠 写真集 「LOVE RUSH」
￥1,818
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《アルファ村上》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

写真集

グラビア

トップトピックス

エンタメトピックス

ピックアップ

page top