 “ミスSPA!2024グランプリ”堀りま、彼女感あふれるビキニ姿を披露！ | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ グラビア 記事

“ミスSPA!2024グランプリ”堀りま、彼女感あふれるビキニ姿を披露！

エンタメ グラビア
注目記事
堀りま（提供：週刊SPA!編集部　撮影：U-YA　ヘアメイク：海瀬志津奈（JULLY）　スタイリング：MELON）
  • 堀りま（提供：週刊SPA!編集部　撮影：U-YA　ヘアメイク：海瀬志津奈（JULLY）　スタイリング：MELON）
  • 堀りま（提供：週刊SPA!編集部　撮影：U-YA　ヘアメイク：海瀬志津奈（JULLY）　スタイリング：MELON）
  • 堀りま（提供：週刊SPA!編集部　撮影：U-YA　ヘアメイク：海瀬志津奈（JULLY）　スタイリング：MELON）
  • 堀りま（提供：週刊SPA!編集部　撮影：U-YA　ヘアメイク：海瀬志津奈（JULLY）　スタイリング：MELON）

「ミスSPA!2024」のグランプリ吉瀬結＆堀りま＆三田のえ、撮れたてフレッシュな“えちえち”デジタル写真集発売 | RBB TODAY
画像
昨年開催された「ミスSPA!2024」のグランプリ受賞者による『SPA!デジタル写真集』（扶桑社）が、3月28日に発売された。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/03/29/227500.html続きを読む »

『ミスSPA!2024』グランプリ吉瀬結＆堀りま＆三田のえがお披露目、“Hカップお姉さん”吉瀬は「お尻」の方が大人気！？ | RBB TODAY
画像
新人発掘オーディション『ミスSPA!2024』のグランプリお披露目イベントが16日、都内にて開催され、吉瀬結・堀りま・三田のえが報道陣の取材に応じた。
https://www.rbbtoday.com/article/2024/12/16/225241.html続きを読む »

　8月29日、ミスSPA！2024のグランプリ・堀りまのデジタル写真集『進化する“ばぶ尻”』（扶桑社）が発売された。発売を記念し、雑面カットが公開された。

堀りま（提供：週刊SPA!編集部　撮影：U-YA　ヘアメイク：海瀬志津奈（JULLY）　スタイリング：MELON）

　堀りまは2003年東京都生まれで、マシュマロラボ創設時のオーディションで4000人以上の応募者から合格。2ユニット制のアイドルグループ「柑橘クーベルチュール」のメンバーとしてデビューし、メンバーカラーは赤。ミスSPA!グランプリ2024に輝いた。

堀りま（提供：週刊SPA!編集部　撮影：U-YA　ヘアメイク：海瀬志津奈（JULLY）　スタイリング：MELON）
堀りま（提供：週刊SPA!編集部　撮影：U-YA　ヘアメイク：海瀬志津奈（JULLY）　スタイリング：MELON）

　今回公開されたカットでは、レジャーランドのバスケットコートで水玉模様のビキニ姿でボールを持ちシュートを狙う姿や、ビリヤードを楽しむバニーガール風の衣装で太ももを露わにしながら長い脚をアピールする姿などが収められている。持ち前の"ばぶ尻ボディ"で恋人と過ごすレジャーランドでのひとときを表現した。


堀りま「進化する”ばぶ尻”」SPA！デジタル写真集 (ＳＰＡ！ＢＯＯＫＳ)
￥1,100
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
ミスSPA!2024堀りま・「歌って踊るばぶ尻天使」SPA!デジタル写真集 ＳＰＡ！デジタル写真集 (ＳＰＡ！ＢＯＯＫＳ)
￥550
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《アルファ村上》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

エンタメトピックス

トップトピックス

ピックアップ

page top