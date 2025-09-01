“ミスSPA!2024グランプリ”堀りま、彼女感あふれるビキニ姿を披露！ | RBB TODAY

「ミスSPA!2024」のグランプリ吉瀬結＆堀りま＆三田のえ、撮れたてフレッシュな“えちえち”デジタル写真集発売 | RBB TODAY
昨年開催された「ミスSPA!2024」のグランプリ受賞者による『SPA!デジタル写真集』（扶桑社）が、3月28日に発売された。
『ミスSPA!2024』グランプリ吉瀬結＆堀りま＆三田のえがお披露目、“Hカップお姉さん”吉瀬は「お尻」の方が大人気！？ | RBB TODAY
新人発掘オーディション『ミスSPA!2024』のグランプリお披露目イベントが16日、都内にて開催され、吉瀬結・堀りま・三田のえが報道陣の取材に応じた。
8月29日、ミスSPA！2024のグランプリ・堀りまのデジタル写真集『進化する“ばぶ尻”』（扶桑社）が発売された。発売を記念し、雑面カットが公開された。
堀りまは2003年東京都生まれで、マシュマロラボ創設時のオーディションで4000人以上の応募者から合格。2ユニット制のアイドルグループ「柑橘クーベルチュール」のメンバーとしてデビューし、メンバーカラーは赤。ミスSPA!グランプリ2024に輝いた。
今回公開されたカットでは、レジャーランドのバスケットコートで水玉模様のビキニ姿でボールを持ちシュートを狙う姿や、ビリヤードを楽しむバニーガール風の衣装で太ももを露わにしながら長い脚をアピールする姿などが収められている。持ち前の"ばぶ尻ボディ"で恋人と過ごすレジャーランドでのひとときを表現した。