“ミスSPA!2024グランプリ”堀りま、彼女感あふれるビキニ姿を披露！ | RBB TODAY

8月29日、ミスSPA！2024のグランプリ・堀りまのデジタル写真集『進化する“ばぶ尻”』（扶桑社）が発売された。発売を記念し、雑面カットが公開された。

堀りま（提供：週刊SPA!編集部 撮影：U-YA ヘアメイク：海瀬志津奈（JULLY） スタイリング：MELON）

堀りまは2003年東京都生まれで、マシュマロラボ創設時のオーディションで4000人以上の応募者から合格。2ユニット制のアイドルグループ「柑橘クーベルチュール」のメンバーとしてデビューし、メンバーカラーは赤。ミスSPA!グランプリ2024に輝いた。

今回公開されたカットでは、レジャーランドのバスケットコートで水玉模様のビキニ姿でボールを持ちシュートを狙う姿や、ビリヤードを楽しむバニーガール風の衣装で太ももを露わにしながら長い脚をアピールする姿などが収められている。持ち前の"ばぶ尻ボディ"で恋人と過ごすレジャーランドでのひとときを表現した。