こぼれ落ちそうで心配…韓国チアガール、海辺のスイムウェアSHOTでファンを悩殺「No.1のスタイルだ！」【PHOTO】 | RBB TODAY

韓国チアガールのアン・ジヒョンが、美貌にあふれたスイムウェア姿を披露して話題だ。

アン・ジヒョンは最近、自身のインスタグラムを更新。

イルカやハートの絵文字をキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、台湾・花蓮のとある海辺を訪れたアン・ジヒョンが写っている。真っ青な海に映えるブルーのワンピース型スイムウェアで、カメラに笑顔を振りまきながらさまざまなポーズを披露している。

何より目が行くのは、スイムウェアからこぼれ落ちそうな圧巻の美スタイル。華奢ながらもボリューム感のあるプロポーションを惜しげもなく見せつけ、ファンを釘付けにしていた。

この投稿には、「本当にめちゃくちゃ可愛すぎる…」「とても美しい」「マーメイドだ」「ナンバーワンのスタイル！」など多くの絶賛が寄せられていた。

（写真＝アン・ジヒョンInstagram）

アン・ジヒョンは現在チアとして活動するほか、自身のYouTubeチャンネルを通じて普段のプライベートの様子も披露。親しみやすい魅力で多くのファンを抱えている。2025年からは韓国プロ野球KBOリーグのSSGランダースでも新たにチアを務めている。

◇アン・ジヒョン プロフィール

1997年10月3日生まれ。韓国・京畿道出身。身長169cm。2015年からチアとしての活動を始めた。現在は韓国プロサッカーKリーグの水原FC、プロバレーVリーグ男子部のソウルウリィカード・ウリィWON、韓国プロ野球KBOリーグのSSGランダース、台湾プロ野球の台鋼ホークスでチアを務めている。K-POPガールズグループ「AOA」のメンバー、ソリョンに似ていることから、“チア界のソリョン”とも呼ばれる。

