「ミルキー」風味のドーナツ専門店が新規オープン！ペコちゃんmilkyドーナツ、横浜・戸塚モディに9月5日に開業 | RBB TODAY

 「ミルキー」風味のドーナツ専門店が新規オープン！ペコちゃんmilkyドーナツ、横浜・戸塚モディに9月5日に開業
「ミルキー」風味のドーナツ専門店が新規オープン！ペコちゃんmilkyドーナツ、横浜・戸塚モディに9月5日に開業

　不二家「ミルキー」風味のドーナツ専門店「ペコちゃんmilkyドーナツ」が9月5日に横浜市の戸塚モディ1Fにオープンする。

ペコちゃんmilkyドーナツ

　同店は不二家のロングセラーキャンディ「ミルキー」のふんわりと広がるミルクの風味をイメージし、一つひとつ丁寧に揚げた素朴でやさしい味わいのドーナツを販売する新ブランドだ。

　看板商品の「milkyドーナツ」は「ミルキー」に使用している北海道産練乳を練り込んだ生地を使用している。プレーンのほか、いちごやチョコレートなどさまざまなフレーバーを取り揃えており、米油で揚げた軽いくちどけが楽しめる。価格は各199円（税込）だ。

　また、ふわもち食感に仕上げたドーナツにミルキークリームを詰めた商品や、ブランド卵「きよらグルメ仕立て」を使用したカスタードに北海道産練乳をブレンドしたクリームを詰めた商品も212円（税込）で提供する。

　一部の不二家洋菓子店のみで販売中の「milkyソフトクリーム」よりも生クリームの量を増やし、さらに濃厚な味わいに仕上げたソフトクリームも販売。カップ430円（税込）、コーン480円（税込）で提供する。

　さらに、オープンを記念し、「ペコちゃんmilkyドーナツ」ロゴが入ったオリジナルのトートバッグに不二家のお菓子やグッズを詰め合わせた「ペコちゃんmilkyドーナツ Happy Bag」を2777円（税込）で販売する。お得なドーナツクーポン付きで、数量限定のため、なくなり次第終了となる。

　同店は神奈川県横浜市戸塚モディ1Fに位置し、営業時間は10時30分から20時まで。


《村上弥生》

