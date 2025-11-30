「ボリュームは“遺伝”」韓国女優、完璧スタイルに整形疑惑浮上も「“入れた”ことはない」と否定する | RBB TODAY

モデル兼女優のチェ・ヨンスが“整形疑惑”に言及した。

チェ・ヨンスは11月27日、自身のSNSで短い動画を投稿し、「一番多く受ける質問が“どこを整形したのか”というものだけど、まだ何もしていない」と切り出した。

公開された動画のなかで、チェ・ヨンスは「本当に何もしていない。細かい施術だけした」と強調。「ボトックスだけ打っていたけれど、結婚を控えて初めてリフティングや輪郭注射などを受けてみた」と説明する。

さらには「二重（手術）もしていない。二重まぶたのりを使う日がある」と、自身の目元がが“ナチュラル”であることを明かした。

また、自身のスタイルをめぐる施術疑惑にも「脂肪吸引や何かを入れたことはない。痩せているのにボリュームがあるように見えるのは遺伝」と線を引いた。「顔が変わった」という反応にも「メイクが上手になっただけ。痩せて見え方が変わったのもある」とし、“整形ゼロ”である点を力説した。

そのうえでチェ・ヨンスは「整形を考える前に、自分の顔に合うメイク法を探すほうがいい」とアドバイスし、自身のビューティールーティンも共有していた。

（写真＝チェ・ヨンスInstagram）

チェ・ヨンスは1999年7月15日生まれの26歳。Netflix『白と黒のスプーン～料理階級戦争～』に出演したチェ・ヒョンソク・シェフの長女としても知られている。2017年にスーパーモデル選抜大会でデビューし、2018年にはMnetのオーディション番組『PRODUCE 48』に出演。多彩な魅力で注目を集めた。

そして2024年10月、ロックバンドDICKPUNKSのボーカルを務めるキム・テヒョンと結婚を前提に交際していることが報じられた。チェ・ヨンスは元々DICKPUNKSのファンとして知られ、1987年生まれで12歳年上のキム・テヒョンと結ばれたことで、“成功したオタク”として話題に。2人は今年9月に結婚式を挙げ、ハワイで新婚旅行を楽しんでいる。

