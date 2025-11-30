「何頭身?!」BLACKPINK・リサ、“インナー透け見え”大胆ファッションでマネキン体型あらわに【PHOTO】 | RBB TODAY

BLACKPINKのリサが、非現実的なスタイルを披露した。

リサは最近、自身のインスタグラムを更新し、「スキマ時間を有意義に楽しむ」というコメントとともに写真を投稿した。

公開された写真には、インナーが透ける鮮やかなシースルーセットアップを着用したリサの姿が収められている。ボディラインがくっきり浮かぶタイトなシルエットを完璧に着こなし、細く長い脚やくびれたウエストを際立たせ、まるでマネキンのような“究極のスタイル”を見せつけている。

この投稿を見たファンからは、「何頭身?!」「マネキン体型」「カッコいい」「世界で一番キレイ」など、称賛のコメントが寄せられた。

（写真＝リサInstagram）

なお、リサが所属するBLACKPINKは現在、ワールドツアー「DEADLINE」を開催中で世界各地のファンと交流を続けており、来年1月16日～18日には東京ドームで公演を行う予定だ。

◇リサ プロフィール

1997年3月27日生まれ。本名ラリサ・マノバン。グループ唯一のタイ出身メンバーで、2010年にタイで行われたYGエンターテインメントのオーディションでただ1人合格し、2016年8月にBLACKPINKのメンバーとしてデビューした。ダンスの実力に定評があり、長い手足を生かしたダイナミックなパフォーマンスは圧巻。ステージで見せるクールな姿とは裏腹に、天真爛漫な性格。

