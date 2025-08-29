 宇宙船が墜落する衝撃シーンの舞台裏！ドラマ『エイリアン：アース』バンコクでのメイキング映像が公開 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ 映画・ドラマ 記事

宇宙船が墜落する衝撃シーンの舞台裏！ドラマ『エイリアン：アース』バンコクでのメイキング映像が公開

エンタメ 映画・ドラマ
注目記事
(C)2025 FX Productions, LLC.　Courtesy of FX Networks and Hulu
  • (C)2025 FX Productions, LLC.　Courtesy of FX Networks and Hulu
  • (C)2025 FX Productions, LLC.　Courtesy of FX Networks and Hulu
  • (C)2025 FX Productions, LLC.　Courtesy of FX Networks and Hulu
  • (C)2025 FX Productions, LLC.　Courtesy of FX Networks and Hulu
  • (C)2025 FX Productions, LLC.　Courtesy of FX Networks and Hulu
  • (C)2025 FX Productions, LLC.　Courtesy of FX Networks and Hulu

「人類は生き残るに値するのか？」ドラマ『エイリアン：アース』特別映像が解禁 | RBB TODAY
画像
「エイリアン：アース」は地球を舞台に、エイリアンと人類の戦いを描くドラマシリーズで、8月13日にディズニープラスで配信開始される。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/08/05/234521.html続きを読む »

墜落した宇宙船から現れた最恐の“エイリアン”...ドラマ『エイリアン：アース』最新予告映像が公開 | RBB TODAY
画像
映画「エイリアン：アース」が8月配信、巨大な宇宙船と怪物エイリアンと戦う危機が描かれる感動と緊張のSF作品
https://www.rbbtoday.com/article/2025/07/18/233564.html?utm_source=rbbtoday.com&utm_medium=article&utm_content=linkcard_22LZBRDG続きを読む »

　「エイリアン」シリーズ初のドラマ作品『エイリアン：アース』がディズニープラス スターで8月13日(水)より独占配信される。29日、同作のタイ・バンコクでの撮影舞台裏映像が解禁された。

(C)2025 FX Productions, LLC.　Courtesy of FX Networks and Hulu
(C)2025 FX Productions, LLC.　Courtesy of FX Networks and Hulu
(C)2025 FX Productions, LLC.　Courtesy of FX Networks and Hulu

　今回公開された映像は、2120年の地球にあるプロディジー・シティとして選ばれたバンコクでの撮影風景を収めたもの。バンコクの都心部に巨大な撮影所のスペースとセットが作り込まれ、20年間廃墟だった5階建てのショッピングモール内に精巧なセットが組み込まれた。

　主人公ウェンディの兄・ハーミットを演じるアレックス・ローザーは「墜落現場に入ると別世界に足を踏み入れた気分になる。リアルすぎて演技は不要なほどさ」と、そのハイクオリティなセットを絶賛している。

エグゼクティブ・プロデューサーのジョセフ・イベルティは「バンコクは、カンティーナやチャイナタウンの狭い路地と、超近代的な高層ビル群との対比が素晴らしい。『ロード・オブ・ザ・リング』がニュージーランドに与えたような影響が、タイにもたらされると思う」とコメントした。

(C)2025 FX Productions, LLC.　Courtesy of FX Networks and Hulu

　『エイリアン：アース』は現在第4話まで配信中で、毎週木曜日に新エピソードが配信される。

※『エイリアン：アース』特別映像：宇宙船墜落シーンのメイキング


【ディズニープラス】登録はこちら【PR】
ディズニープラス デジタルギフトカード(スタンダード1か月券)-Eメール送信
￥1,140
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場

エイリアン：アース (オリジナル・サウンドトラック)
￥2,500
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《アルファ村上》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

トップトピックス

エンタメトピックス

ピックアップ

page top