宇宙船が墜落する衝撃シーンの舞台裏！ドラマ『エイリアン：アース』バンコクでのメイキング映像が公開 | RBB TODAY

「エイリアン」シリーズ初のドラマ作品『エイリアン：アース』がディズニープラス スターで8月13日(水)より独占配信される。29日、同作のタイ・バンコクでの撮影舞台裏映像が解禁された。

(C)2025 FX Productions, LLC. Courtesy of FX Networks and Hulu

今回公開された映像は、2120年の地球にあるプロディジー・シティとして選ばれたバンコクでの撮影風景を収めたもの。バンコクの都心部に巨大な撮影所のスペースとセットが作り込まれ、20年間廃墟だった5階建てのショッピングモール内に精巧なセットが組み込まれた。

主人公ウェンディの兄・ハーミットを演じるアレックス・ローザーは「墜落現場に入ると別世界に足を踏み入れた気分になる。リアルすぎて演技は不要なほどさ」と、そのハイクオリティなセットを絶賛している。

エグゼクティブ・プロデューサーのジョセフ・イベルティは「バンコクは、カンティーナやチャイナタウンの狭い路地と、超近代的な高層ビル群との対比が素晴らしい。『ロード・オブ・ザ・リング』がニュージーランドに与えたような影響が、タイにもたらされると思う」とコメントした。

『エイリアン：アース』は現在第4話まで配信中で、毎週木曜日に新エピソードが配信される。

※『エイリアン：アース』特別映像：宇宙船墜落シーンのメイキング