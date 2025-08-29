 スタバ、いちじく味の“熟成コーヒー牛乳”が登場！リザーブロースタリー東京で9月5日より販売 | RBB TODAY
スタバ、いちじく味の“熟成コーヒー牛乳”が登場！リザーブロースタリー東京で9月5日より販売

　スターバックス リザーブ ロースタリー東京で9月5日から秋シーズンがスタートする。

　今年の秋の主役は「ウイスキー バレルエイジド コーヒー」だ。ウイスキーの樽にコーヒーの生豆を詰めて寝かし、熟成させることで生豆にウイスキーの風味を移したコーヒーで、ロースタリー東京のシグネチャーコーヒーとなっている。

スターバックス リザーブ ロースタリー 東京　Fallシーズン

　1階のメインバーからは、いちじくの甘みを合わせた「バレルエイジド コーヒー牛乳 いちじく味」や、ほのかに香るベリーのような酸味が魅力の「バレルエイジド ルビー チョコレート クリーム」が登場する。また、ロースタリー東京を代表するブレンド豆「東京 ロースタリー マイクロブレンド」の風味の特長とフードペアリングから着想を得た「金胡麻 プラリネ ラテ」も登場する。

『バレルエイジド ルビー チョコレート クリーム』（※ルビーチョコレート香料使用）＜店内利用＞ ¥1,300　＜テイクアウト＞ ¥1,276
『金胡麻 プラリネ ラテ』＜店内利用＞ ¥1,200

　2階のティバーナ バーからは、「TEAVANA 加賀 棒 ほうじ茶」にもみじを合わせた「もみじ ほうじ茶 ブリュレ ラテ」が登場し、秋らしいホッとするあじわいを堪能できる。

『もみじ ほうじ茶 ブリュレ ラテ』＜店内ご利用の場合＞ ¥1,200

　3階のアリビアーモ バーからは、「ウイスキー バレルエイジド コーヒー」をゼリーに仕立てたデザートカクテル「アリビアーモ フローズン 焼き芋 with バレルエイジド コーヒージェリー」や、ロースタリー東京のシグネチャービバレッジと掛け合わせた「バレルエイジド マティーニ」が秋の夜長を彩る。

『アリビアーモ フローズン 焼き芋 with バレルエイジド コーヒージェリー』＜店内利用のみ＞ ¥2,200
『バレルエイジド マティーニ（スピリット フリー）』＜店内利用のみ＞ ¥2,400

《村上弥生》

