スタバ、いちじく味の“熟成コーヒー牛乳”が登場！リザーブロースタリー東京で9月5日より販売 | RBB TODAY

スターバックス リザーブ ロースタリー東京で9月5日から秋シーズンがスタートする。

今年の秋の主役は「ウイスキー バレルエイジド コーヒー」だ。ウイスキーの樽にコーヒーの生豆を詰めて寝かし、熟成させることで生豆にウイスキーの風味を移したコーヒーで、ロースタリー東京のシグネチャーコーヒーとなっている。

スターバックス リザーブ ロースタリー 東京 Fallシーズン

1階のメインバーからは、いちじくの甘みを合わせた「バレルエイジド コーヒー牛乳 いちじく味」や、ほのかに香るベリーのような酸味が魅力の「バレルエイジド ルビー チョコレート クリーム」が登場する。また、ロースタリー東京を代表するブレンド豆「東京 ロースタリー マイクロブレンド」の風味の特長とフードペアリングから着想を得た「金胡麻 プラリネ ラテ」も登場する。

『バレルエイジド ルビー チョコレート クリーム』（※ルビーチョコレート香料使用）＜店内利用＞ ¥1,300 ＜テイクアウト＞ ¥1,276

『金胡麻 プラリネ ラテ』＜店内利用＞ ¥1,200

2階のティバーナ バーからは、「TEAVANA 加賀 棒 ほうじ茶」にもみじを合わせた「もみじ ほうじ茶 ブリュレ ラテ」が登場し、秋らしいホッとするあじわいを堪能できる。

『もみじ ほうじ茶 ブリュレ ラテ』＜店内ご利用の場合＞ ¥1,200

3階のアリビアーモ バーからは、「ウイスキー バレルエイジド コーヒー」をゼリーに仕立てたデザートカクテル「アリビアーモ フローズン 焼き芋 with バレルエイジド コーヒージェリー」や、ロースタリー東京のシグネチャービバレッジと掛け合わせた「バレルエイジド マティーニ」が秋の夜長を彩る。

『アリビアーモ フローズン 焼き芋 with バレルエイジド コーヒージェリー』＜店内利用のみ＞ ¥2,200