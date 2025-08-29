スタバ、いちじく味の“熟成コーヒー牛乳”が登場！リザーブロースタリー東京で9月5日より販売 | RBB TODAY

スターバックス リザーブ ロースタリー東京で9月5日から秋シーズンがスタートする。
今年の秋の主役は「ウイスキー バレルエイジド コーヒー」だ。ウイスキーの樽にコーヒーの生豆を詰めて寝かし、熟成させることで生豆にウイスキーの風味を移したコーヒーで、ロースタリー東京のシグネチャーコーヒーとなっている。
1階のメインバーからは、いちじくの甘みを合わせた「バレルエイジド コーヒー牛乳 いちじく味」や、ほのかに香るベリーのような酸味が魅力の「バレルエイジド ルビー チョコレート クリーム」が登場する。また、ロースタリー東京を代表するブレンド豆「東京 ロースタリー マイクロブレンド」の風味の特長とフードペアリングから着想を得た「金胡麻 プラリネ ラテ」も登場する。
2階のティバーナ バーからは、「TEAVANA 加賀 棒 ほうじ茶」にもみじを合わせた「もみじ ほうじ茶 ブリュレ ラテ」が登場し、秋らしいホッとするあじわいを堪能できる。
3階のアリビアーモ バーからは、「ウイスキー バレルエイジド コーヒー」をゼリーに仕立てたデザートカクテル「アリビアーモ フローズン 焼き芋 with バレルエイジド コーヒージェリー」や、ロースタリー東京のシグネチャービバレッジと掛け合わせた「バレルエイジド マティーニ」が秋の夜長を彩る。