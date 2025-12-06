“韓国で最も美しい女優”を妻に持つ歌手、健康に赤信号？医師からの警告を告白「運動しろって…」 | RBB TODAY

歌手RAINが、自身の健康に“赤信号”が灯っていることを明かした。

12月4日、YouTubeチャンネル「Season B Season」には、RAINが親友で歌手のKCMと再会し、「コーヒーでも飲みましょう」という企画の撮影を行う様子が公開された。

番組内で1年ぶりの再会を果たした2人。RAINはKCMに「なんでそんなに太ったんだ？」と声をかけつつ近況を語り、するとKCMは「太ったのはお前だろ。大会に出るのかと思った」と驚きを返した。

RAINは笑いながら「もうほどほどにしようと思ってる」と話したが、スタッフから「医者に運動しろと言われたんですよね？」と問われると、「高脂血症（脂質異常症）があるから運動しろって言われたんだよ」と困惑した様子で明かした。

（画像＝Season B Season」キャプチャ）KCM（左）とRAIN

一方KCMも「俺も高脂血症だ。年齢的に仕方ない」と苦笑した。RAINは「兄さんは高脂血症っぽく見えるけど、俺はそう見えないだろ」と冗談を飛ばしつつ、「肉を少し減らせって言われたんだ」と残念そうに語った。

するとKCMは「最近は食べてないよ」と返し、RAINは「Tossを食べまくってる兄さんが一番食べてるように見える」と笑いながらツッコミ。KCMがサンドイッチブランド「Toss」の新メニュー広告モデルを務めていることにも触れ、笑いを誘った。

なお、RAINは2017年1月に女優キム・テヒと結婚し、2人の娘がいる。

（記事提供＝OSEN）

◇RAIN プロフィール

1982年6月25日生まれ。本名チョン・ジフン。2002年にJYPエンターテインメントから歌手としてデビューした。主演ドラマ『サンドゥ、学校へ行こう！』『フルハウス』などがヒットし、俳優としても活躍する。2015年にRAINCOMPANYを設立。2017年1月、「韓国で最も美しい女優」とされるキム・テヒと結婚。現在は2児の父親でもある。

