モスバーガー、“サクじゅわっ”食感「メンチカツチーズバーガー」登場！月見フォカッチャも復活販売 | RBB TODAY

※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
モスバーガー、“サクじゅわっ”食感「メンチカツチーズバーガー」登場！月見フォカッチャも復活販売

「メンチカツチーズバーガー」（480円）
  • モスバーガー「メンチカツチーズバーガー」「月見フォカッチャ」
  • 「月見フォカッチャ」（590円）
  • 「バーベキューフォカッチャ」（520円）

　モスバーガーを展開する株式会社モスフードサービスは、9月10日から11月中旬まで全国のモスバーガー店舗で「メンチカツチーズバーガー」を期間限定で新発売する。同時に「月見フォカッチャ」と「バーベキューフォカッチャ」も復活販売する。

　モスバーガーは2022年から秋の風物詩「お月見」をイメージした半熟風たまごを使用した「月見フォカッチャ」を期間限定商品として販売してきた。昨年は"月見"シリーズの新商品として"裏月見"をテーマにしたメンチカツを使った商品を発売した。"裏月見"とは、十五夜のお月見をイメージした「月見フォカッチャ」に対し、その対称となる二十六夜をイメージした同社独自の"月見"シリーズだ。

「月見フォカッチャ」（590円）

　今年は"裏月見"の新商品として、ボリューム感を重視した「メンチカツチーズバーガー」を発売する。メンチカツとチーズを合わせることで全体の旨みを最大限に引き出す一品に仕上げた。秋の期間限定商品としては、もう一つの定番「バーベキューフォカッチャ」と合わせて、全3品のラインアップとなる。

「バーベキューフォカッチャ」（520円）

　今年で販売4年目となる「月見フォカッチャ」の半熟風たまごをリニューアルし、卵黄ソースの濃厚さを増すために、醤油の配合を調整した。

　新商品「メンチカツチーズバーガー」は480円。「月見フォカッチャ」は590円、バーベキューフォカッチャ」520円で販売する。販売期間は2025年9月10日（水）から11月中旬まで。販売店舗は全国のモスバーガー店舗（一部店舗除く）。


《村上弥生》

