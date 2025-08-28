中島裕翔、本日付けでHey! Say! JUMP卒業を発表 | RBB TODAY

28日、芸能事務所「STARTO ENTERTAINMENT」が公式サイトを更新し、中島裕翔（Hey! Say! JUMP）が本日付けで卒業することを発表した。

同社は公式サイトで「当社専属契約タレント中島裕翔（Hey! Say! JUMP）は、2025年8月28日をもちまして、Hey! Say! JUMPを卒業しますことをご報告申し上げます」と中島の卒業を報告。経緯については「Hey! Say! JUMPは今年11月でデビュー18周年を迎えますが、20周年に向けての活動の協議を重ねていく中、中島より自立して個人での活動をしていきたい旨の申し出がございました。その思いを、全員が尊重するという結論に至りましたので、弊社としましても、その意向を尊重することといたしました。」と説明した。

続けて同社は「これまで中島を応援してくださったファンの皆様、そして、ご支援くださいました関係者の皆様に心より御礼を申し上げると同時に、突然のご報告となりましたこと深くお詫び申し上げます。」と謝罪。中島の今後の活動については「まずは俳優活動に専念する予定です。さらに、2025年10月には個人ファンクラブの開設を予定しておりますので、準備が整い次第改めてご案内させていただきます。」と伝えた。

8月31日に出演が決まっていた夏の大型野外フェスティバル「a-nation 2025」への出演については「7人での出演予定となります」とコメントした。

中島本人からも「この度、私、中島裕翔は本日をもちましてHey! Say! JUMPを卒業させていただくこととなりました。突然のご報告となり大変申し訳ございません。」と報告。「デビューから18年、デビュー前を含めるとさらに長い道のりを共に歩ませていただいたメンバーと、どんな時でも応援してくださったファンの皆様のおかげで、沢山の見たことのない景色を一緒に見ることができました。そのどれもが何ものにも代え難く、決して1人では経験できなかったものでした。メンバーとファンの皆様の存在に本当に感謝しています。」と感謝の思いをつづった。

卒業を決めた心境について、中島は「これまで私はグループという恵まれた環境、そしてメンバーの優しさに甘えてきてしまったところが沢山ありました。1人の人間として私には何ができるのか、自分とは何なのかと考えた時に、自分にはお芝居に対する強い思いがありました。その思いがさらに確固たるものとなり、今後は自分の足で立って俳優を主軸に活動したいと決断いたしました。」と説明。

続けて「ありがたいことにその思いをメンバーも汲んでくれ、背中を押してくれて、この報告をするに至りました。大事な20周年に向けてグループが結束していく中で、最後までメンバーの優しさに甘えることになってしまい申し訳ない気持ちでいっぱいです。自分の身勝手な思いで、ファンの皆様へ突然のご報告になってしまったこと重ねてお詫び申し上げます。中途半端な思いで何かを残すのではなくここで卒業することにいたしました。」と報告した。

Hey! Say! JUMPメンバーからのコメントも発表された。Hey! Say! JUMPは「中島の発表が全てでありますが、僕たちからも思いを伝えさせてください。」とし、「初めは僕たちも戸惑い、たくさんの話し合いを重ねてまいりましたが、中島のお芝居に対する熱量や、独り立ちしたいという思いに応える形で門出として送り出し、これからの活動を応援することに決めました。」とコメント。「ファンの皆様には、様々な思いを抱かせてしまっていることと思います。僕たちは前だけを見て、最高の20周年にファンの皆様を連れていきます。どうかこれからもHey! Say! JUMP、そして中島裕翔を応援していただけたら幸いです。」と伝えた。

中島の本日付けでの卒業発表に、ファンからは「めっちゃ突然」「急すぎる」「めっちゃびっくり！！！」「突然すぎて声が出ないです…」「言葉にならない気持ちです」などの声が寄せられている。

