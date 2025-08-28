ほっかほっか亭、秋の味覚が1度に楽しめる「月見天丼」9月1日より発売！ | RBB TODAY

株式会社ほっかほっか亭総本部が、2025年9月1日より「月見天丼」の発売を開始する。

同作は、「お月見」をテーマにした期間限定商品だ。お箸で割ると、まるで満月のような黄身が現れる「たまご天」をはじめ、秋の味覚の天ぷらが一度に楽しめる天丼となっている。

ほっかほっか亭 月見天丼

黄身の濃厚なコクと、白身の弾力が楽しめる「たまご天」、やさしい甘みが広がる「かぼちゃ天」、旨みが溢れる「まいたけ天」、風味豊かな「ごぼう天」という秋の味覚たち。さらに、定番の「えび天」「ちくわ磯辺」「さわら天」を一緒に楽しむことができる天丼だ。昆布やかつお節、しいたけの旨味の濃厚なコクが特長の天丼のたれをかけて、天ぷらと白ごはんの絶妙なハーモニーを味わえる。

たまご、えび、さわら、舞茸、ごぼう、かぼちゃ、ちくわ磯辺の7種類の天ぷらを味わえる、秋の味覚たっぷりの天丼「月見天丼」のほか、えび、さわら、舞茸、ごぼう、かぼちゃ、ちくわ磯辺の6種類の天ぷらを気軽に楽しめる天丼「秋天丼」も同時に発売する。

秋天丼：640円（税込）

販売エリアは、秋田県、宮城県、山梨県、関東地方、東海・北陸地方、大阪府、兵庫県（但し、淡路島除く）、奈良県、和歌山県、京都府、滋賀県、中国・山陰地方、九州地方の各店となっている。