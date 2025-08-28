「キムチの臭いがすると鼻をつままれ、中指を立てられた」韓国女優（80）、ロスでの衝撃体験告白 | RBB TODAY

ベテラン女優のソヌ・ヨンヨ（80）が、自身が体験した人種差別について打ち明けた。

8月27日、ソヌ・ヨンヨのYouTubeチャンネル「順風ソヌ・ヨンヨ」では、「アメリカで8年間もソヌ・ヨンヨが受けた衝撃の人種差別、その対処法（恨み残るLA）」というタイトルの動画が公開された。

ここでソヌ・ヨンヨは、40年前を回想。ロサンゼルスで移民生活を始めた当時に住んでいた家を訪ねながら、思い出を語った。

ソヌ・ヨンヨは「当時9階に住んでいた」と説明し、「レストランに行くためにエレベーターに乗ったら口論になった。“キムチの臭いがする”と言われて…」と切り出した。

続いて、「エレベーターに乗ったら、あるアメリカ人の女が私を見るなり鼻をつまんで、“ウーン”と言った。“なんで私を見て鼻をつまむのよ、頭がおかしいんじゃないの”と心の中で思った」と振り返った。その女性はエレベーターを降りる際、ソヌ・ヨンヨに向かって中指を立てたという。「後で知ったけど、それが最もひどい侮辱のジェスチャーだった。でも、当時はそれが何なのかすら分からなかった」と語った。

（画像＝ユーチューブ）ソヌ・ヨンヨ

さらに「学校から帰ってきた娘のヨンジェが、“ママ、ある女の子が鼻をつまんで中指を立てて行ったよ”と言った。娘が“それすごく悪い意味のジェスチャーだよ”と教えてくれて、“そうなの？じゃあ悪い子ね”と思った。なので夜に子どもを送っていったあと、わざとエレベーターで待っていて“ちょっと来なさい”と呼び止めた」と当時のエピソードを明かした。

そのアメリカ人女性に対してソヌ・ヨンヨは「（手を上げながら）ガッデム！と言ってやった。チーズの臭いもバッドスメル、同じでしょ！って。そしたら相手は慌てて、“こういうことはしないで、オーケー？”と言ったら、翌日には（鼻をつまむのをやめて）ハ～って息をしていた。だから私もハイ！と返した」と、“応戦”したと語った。

また、当時の生活の一幕として「その時に初めて香水を知った。レストランのウェイトレスに“どんな香水を買えばいいの？”、“香水をつけるべき？”って聞いたら、ここではそれがマナーだと言われた。ロデオ通りに行って香水を買って、とにかく塗りまくった。そしたら夫が“大変な臭いだ”って大騒ぎした。香水ってそんなに大量に振るものじゃないんだって。もう、何なのよ！」と笑い話も披露した。

最後に「その時から香水を知るようになった。何か間違ったことがあっても、それが私を成長させるきっかけになったと思う。あの時あの人が“スメル”と言いながら鼻をつまんだことで、私は学ぶことができた。学んだから今は感謝している」と、前向きな心境を語った。

