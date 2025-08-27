秋刀魚を一匹丸ごと“ラーメン”に！？牛角の「秋の大収穫祭」新メニューを一足早く実食レポ！ | RBB TODAY

焼肉チェーン「牛角」を展開する株式会社レインズインターナショナルは、9月4日から10月22日まで、全国の店舗で期間限定フェア「秋の大収穫祭」を開催する。

コンセプトは「素材を楽しむ牛角の秋」。今回の目玉は、旬の秋刀魚を一匹丸ごと乗せたインパクト抜群の“映えラーメン”。さらに、家庭ではなかなか手に入らないビッグサイズの極旨しめじをイベリコ豚で巻いて食べる肉巻きや、キャラメルソースをまとったお芋スイーツなど、秋の味覚を詰め込んだメニューがそろう。今回は「秋の大収穫祭」新メニューをひと足先に実食レポートする。

さんまをまんま、一匹どーん！「牛角流秋刀魚ラーメン」

牛角流秋刀魚ラーメン【撮影／平木昌宏】

焼肉店で秋刀魚！？焼肉の「牛角」が過去に何度も挑戦しながら実現できなかった魚メニューがついに形になった。商品開発はもちろん、国産秋刀魚の物流確保には苦労したというが、満を持しての発売に至ったという。

丼から飛び出すように盛り付けられた国産の焼き秋刀魚は、見た目の迫力も十分。スープは醤油ベースに秋刀魚節をたっぷり加えた濃厚仕立てで、香ばしさとコクがひと口目から広がる。さらに、トッピングされた秋刀魚の魚粉をスープに溶かすと、まさに「魚粉でギョフン（ギャフン）と言わせたい！」という開発サイドの思惑どおり、一層濃く深い味わいとなる。

丸ごと乗せられた焼き秋刀魚は、直前に炙って提供される。その上からスープをかけることで、脂の旨味や秋刀魚独特の苦味がスープに溶け込み、力強い印象を与える。秋刀魚の身はそのまま楽しんでもよし、身や肝をほぐしてスープに溶かして食べてもよし。濃厚なスープも相まって、ついつい「ご飯」が欲しくなる一品だ。

秋の味覚「極旨しめじ」はイベリコ豚との相性抜群

極旨しめじ（ぶなクイーン）【撮影／平木昌宏】

秋の味覚の代表格であるきのこを主役に据えた一品。なかでも「極旨しめじ（ぶなクイーン）」は手のひらほどもある大きさで、通常のしめじとは一線を画す存在感だ。まいたけやエリンギといった、味・食感・香りが異なる個性豊かな国産きのことともに網の上で焼き上げると香ばしい香りが立ちのぼる。

（中央）極旨しめじ（ぶなクイーン）【撮影／平木昌宏】

それを、塩胡椒の効いたジューシーなイベリコ豚で巻いて食べると…香りと旨味が一体となり、噛むごとにじゅわっと広がる。筆者は塩胡椒でシンプルに食べるのが好みだが、牛角自慢のタレに絡めればしっかりとした味わいで、きっとご飯にも合うだろう。

イベリコ豚【撮影／平木昌宏】

きのこに含まれる「グルタミン酸」「グアニル酸」とイベリコ豚に豊富な「イノシン酸」が合わさることで、旨味の相乗効果が生まれる。シンプルながら奥深い味わいを楽しめる。

「キャラメルスイートポテトケーキ」は満腹でも口にしたくなる

キャラメルスイートポテトケーキ【撮影／平木昌宏】

最後を締めくくるのは秋らしいスイーツ。濃厚に仕上げたスイートポテトをケーキでサンドし、上にはひんやりとしたバニラアイスをトッピング。仕上げにかけられたキャラメルソースが、全体を甘くほろ苦くまとめ上げる。

スイートポテトのねっとりとした食感、アイスのなめらかさ、ケーキ生地のやわらかさが三層で重なり合い、一口ごとに異なる表情を見せる。甘すぎず、後味がすっきりとしているため、食後でも無理なく食べ進められるのもポイントだ。

開発段階ではモンブランなどの候補も検討されたが、「焼肉の後でも食べやすいスイーツを」という発想から、甘さ控えめで冷たいデザートに落ち着いたという。程よいポーションで、満腹でも口にしたくなる“別腹”を刺激する一皿だ。

今回の「秋の大収穫祭」では、牛角ならではの発想で秋の味覚をアレンジした3品が登場する。丸ごと一匹を豪快にのせた「牛角流秋刀魚ラーメン」、極旨しめじとイベリコ豚の旨味が重なる「絶品肉巻き」、そして食後に軽やかに楽しめる「キャラメルスイートポテトケーキ」。いずれも見た目のインパクトと秋素材の味わいの確かさを両立させた仕上がりだ。

焼肉店の枠を超えて秋の味覚を取り入れたフェアは、牛角ならではの遊び心とこだわりが光る。家族や友人と楽しむのはもちろん、ひとりでじっくり味わっても満足できる内容となっている。