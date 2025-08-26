『グッド！モーニング』キャスター・今井春花アナ、ノースリーブニットで天真爛漫グラビア！ | RBB TODAY

【女子アナ・キャスター】注目のグラビアをピックアップ！ | RBB TODAY
写真集やグラビアにおいて、アイドルやタレントと同じくらい注目を集めるのが女子アナやキャスターだ。フリー、局アナ問わず、その美貌と知性を武器に人気を集めている。ここでは女子アナ・キャスターの注目のグラビア記事を紹介する。
TBS南後杏子アナ、B.L.T.9月号グラビアに登場！熱海で「オフの隙」見せる！！
TBS岡アナが熱海でリラックスし、普段と違う素顔を見せる様子を『B.L.T.』で紹介。
26日、光文社の『週刊FLASH』最新号が発売された。同号では、テレビ朝日系『グッド！モーニング』でお天気キャスターを務める今井春花が初登場している。
今井アナは埼玉県出身の26歳。2022年8月、気象予報士試験に合格し、同年12月にウェザーマップ所属となった。2023年10月からは情報番組『グッド！モーニング』（テレビ朝日系）のお天気キャスターとして出演している。
同誌では、初登場の今井アナの天真爛漫な姿が7ページにわたって収められている。公開カットでは、鮮やかな赤いノースリーブのトップスをまとって登場。口を尖らせながらカメラを見つめる表情は、初々しくあざと可愛い1枚となっている。また、今回のグラビアについて「グラビアの仕事をする日がくるなんて、夢にも思いませんでした」と語っている。