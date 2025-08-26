『グッド！モーニング』キャスター・今井春花アナ、ノースリーブニットで天真爛漫グラビア！ | RBB TODAY

26日、光文社の『週刊FLASH』最新号が発売された。同号では、テレビ朝日系『グッド！モーニング』でお天気キャスターを務める今井春花が初登場している。

今井アナは埼玉県出身の26歳。2022年8月、気象予報士試験に合格し、同年12月にウェザーマップ所属となった。2023年10月からは情報番組『グッド！モーニング』（テレビ朝日系）のお天気キャスターとして出演している。

同誌では、初登場の今井アナの天真爛漫な姿が7ページにわたって収められている。公開カットでは、鮮やかな赤いノースリーブのトップスをまとって登場。口を尖らせながらカメラを見つめる表情は、初々しくあざと可愛い1枚となっている。また、今回のグラビアについて「グラビアの仕事をする日がくるなんて、夢にも思いませんでした」と語っている。