平野紫耀の弟・莉玖、 主演映画を降板...制作側から事務所に説明がないまま「別の方が主演を務めることになっていた」 | RBB TODAY

26日、Number_iのメンバー・平野紫耀の弟で、実業家・ラッパーとしても活動する平野莉玖が公式サイトを更新。主演映画『センティエントゲーム』の降板を発表した。

この日、平野は「この度、平野莉玖が主演を務める予定であった映画『センティエントゲーム』につきまして、降板する運びとなりましたことをご報告いたします。」と報告。降板する経緯については「撮影開始以降、度重なるスケジュール遅延が発生し、当初予定していた撮影計画が大きく変更されました。」と説明した。スケジュールの調整については「最大限協力してまいりました」としたが「当初のプロデューサーやキャスティング等との連絡が滞り、制作の進行状況や公開時期についても確認が取れない状況が続きました」と明かした。

続けて平野は「当初の担当プロデューサーより事務所に一切説明もなく、主演から降板し別の方が主演を務めることになっていた事実を、事前の説明がないまま知るに至りました」とつづった。撮影には一部参加したというが、「その後は別の方による撮影が進められていると聞いております。このような経緯を踏まえ、正式に降板させていただく決断をいたしました」と記した。

平野の報告を受け、ファンからは「衝撃的です」「そんな事になってたなんて」「ほんと悔しすぎる」「そんなことがあるんですか？！」と、驚きの声が寄せられている。

※平野莉玖公式サイト「映画『センティエントゲーム』に関するご報告」