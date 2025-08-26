不倫報道のいけちゃん、週刊誌からの“直撃連絡”の瞬間を回想「こんな呆気なく人生終わるんだ」 | RBB TODAY

8月25日、YouTubeチャンネル『ぷろたん日記』が公開した動画にインフルエンサーのいけちゃんが出演。不倫報道2日前に週刊誌から“直撃連絡”をもらった瞬間の心境を明かした。

先月26日、光文社が運営するウェブサイト『SmartFLASH』が、幻冬舎の編集者・箕輪厚介氏といけちゃんの不倫を報じた。いけちゃんは動画でインフルエンサー活動を始めてから6年間で「初めて炎上した」と語り、「苦しすぎて、不安で3日間寝れなくて、目バキバキでした」と明かした。

不倫報道の記事が公開される2日前、週刊誌からいけちゃん宛にメールが届いていたという。いけちゃんは当時の状況について「木曜日（24日）の朝、質問状がメールアドレス宛に来たんですよ。それ来た時に“あー人生終わった”って思って。こんなに呆気なく私の人生終わるんだと思って。青ざめるし、夢かなって思って」と振り返った。

チャンネル運営者のぷろたんから「食べ物とかも喉通らないし、味もしないっしょ？」と尋ねられると、いけちゃんは「私、4日間絶食しました。めっちゃ痩せました」とコメント。続けて「コメントとかネットニュースとか全部見ました。最初は見なかったんですけど、数日あけてからもう現実を見ようと思って全部見て。その結果、メンタルに異常をきたして、精神科いって、適応障害になりました」と告白した。

ぷろたんに「見ないほうがいいよ」とアドバイスされると、いけちゃんは「見ないほうがいいって周りにも言われていたんですけど、結局ずっと見続けて。もう10分に1回とかスマホ開いてずっと見てました」と吐露した。

※いけちゃんが出演したYouTubeチャンネル『ぷろたん日記』の動画