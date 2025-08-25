 鷲見玲奈、ミニ丈ゴルフウェアで美脚披露！新作クラブの打ち心地に感動 | RBB TODAY
鷲見玲奈、ミニ丈ゴルフウェアで美脚披露！新作クラブの打ち心地に感動

鷲見玲奈【写真：竹内みちまろ】
　フリーアナウンサーの鷲見玲奈が25日、自身の公式インスタグラムを更新。ゴルフ練習場での打ちっぱなしの様子や、美脚きわだつミニ丈ゴルフウェア姿の写真を公開した。

　投稿で鷲見はスイング中の後ろ姿や、全身を黒でまとめたゴルフウェアのコーディネートなどの写真を掲載した。テーラーメイドの新作クラブを紹介しながら「軟鉄鍛造はここまで優しくなれる」とコメント。クラブの魅力を伝えたあと「打つたびに“ゴルフって楽しい”と感じさせてくれる一本」と使用感を述べた。

　続けて鷲見は「先日ものすごい方とラウンドさせていただきました　ご迷惑にならないよう、たくさん練習して臨んだのですが…近日YouTubeで公開される予定なので、またお知らせさせて下さい」と告知した。同投稿にファンからは「ゴルフ鷲見ちゃんめちゃ可愛い」「ゴルフ楽しんで頑張ってください！」「ウェア姿が可愛すぎる」などの声が寄せられている。

