初音ミクとK-POP初コラボ！IZ*ONE出身イェナ、日本オリジナル曲『STAR! (feat. Hatsune Miku)』リリース | RBB TODAY

歌手イェナ（YENA）が、バーチャルシンガー・初音ミクとコラボした新曲を公開した。

イェナは11月26日午前0時、グローバル音源プラットフォームを通じて、日本の新デジタルシングル『STAR! (feat. Hatsune Miku)』をリリースした。

『STAR! (feat. Hatsune Miku)』は、イェナらしさを凝縮したエレクトロニックダンスジャンルの楽曲で、弾けるピアノラインやパワフルなシンセサイザーサウンド、そして「私のStyleがStar」という歌詞まで、“イェナそのもの”を表現した一曲となっている。

とくに今回の新曲は、K-POPアーティストとして初めて、日本の人気バーチャルシンガー・初音ミクのフィーチャリングを実現。トレンドをリードする“Gen Zアーティスト”としてのイェナの存在感を、さらに確かなものにした。

（写真提供＝YUE HUAエンターテインメント）

ミュージックビデオには初音ミクが登場し、現実とバーチャルを行き来する世界観を演出。K-POPとJ-POPの感性をつなぐ新鮮なコラボレーションとして、日本のファンにも強烈な印象を残している。

絶えず挑戦を続け、自身の“イェナ・コア”を構築してきたイェナは、今作を通じてさらに広がった世界観を披露。新たな音楽的シグネチャーを築きながら、独自の存在感を確固たるものにした。

なお、イェナは最近「MBCバーチャルライブフェスティバル with Coupang Play」に出演し、華やかなステージを披露。今後も韓国と海外を行き来しながら、活発な活動を続けていく予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇チェ・イェナ プロフィール

1999年9月29日、韓国ソウル生まれ。チェ・イェナは本名。2018年に韓国Mnetによるオーディション番組『PRODUCE 48』で最終順位4位を獲得し、IZ*ONEのメンバーとしてデビュー。高音域のハスキーボイスから生まれる歌声は透明感にあふれており、ファンに愛されてきた。天真爛漫な性格で、日本のバラエティ番組などでも愛嬌たっぷりの表情や振る舞いで人気を博す。2022年1月にソロ歌手としてデビュー。俳優チェ・ソンミンを実兄に持つ。

