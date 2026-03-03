組み替える美脚にドキッ…IVE・ウォニョン、“透けタイツ”映えるミニ丈で魅了「危険な美しさだ」 | RBB TODAY

IVEのウォニョンが、圧巻の美脚で視線を奪った。

ウォニョンは最近、自身のインスタグラムに「Weird ain’t bad.」というコメントを添えて数枚の写真を投稿した。

【写真】太ももの98％があらわに…ウォニョン、“密着ミニワンピ”

公開された写真には、ブラックを基調とした衣装に身を包んだウォニョンの姿が収められている。

ウォニョンは、ベロア素材のキャミソールにショートパンツを合わせたクールなスタイリングを披露。黒のシースルータイツからのぞくすらりと伸びた美脚が視線を引きつけ、ストレートのロングヘアが洗練された雰囲気を一層際立たせた。

投稿を見たファンからは「脚が長すぎる」「危険な美しさ」「神スタイル」「本当にかわいい」などのコメントが寄せられている。

（写真＝ウォニョンInstagram）

なお、ウォニョンが所属するIVEは2月23日に2ndフルアルバム『REVIVE+』をリリースし、現在精力的なカムバック活動を展開している。先行公開曲『BANG BANG』は主要音源チャートや音楽番組で1位を席巻し、タイトル曲『BLACKHOLE』も熱烈な反応を得ており、快進撃を続けている。

◇ウォニョン プロフィール

2004年8月31日生まれ。韓国・ソウル出身。STARSHIPエンターテインメントで2年間のトレーニングを受け、2018年にMnetのオーディション番組『PRODUCE 48』に出演。同番組で最終順位1位に輝き、IZ*ONEのセンターとしてデビューした。優れた美貌と抜群のスタイルを誇り、デビュー当初は「奇跡の14歳」と話題を呼んだ。IZ*ONE解散後、2021年12月にIVEのメンバーとしてデビュー。身長は173cm。

