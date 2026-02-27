 栃木の厳選食材を使用した豪華BBQ＆室内お花見が楽しめる！栃木・日光のグランピング施設が「1日1棟春限定」のプランを提供 | RBB TODAY
栃木の厳選食材を使用した豪華BBQ＆室内お花見が楽しめる！栃木・日光のグランピング施設が「1日1棟春限定」のプランを提供

　栃木県日光市のグランピング施設ブリリアントヴィレッジ日光が、春限定の「お花見グランピングプラン」を3月9日から4月30日まで販売する。

エアコン完備の快適なドームテント内

　同プランは、エアコン完備のドームテント内で満開の桜装飾を楽しめる「インドアお花見」を提供する。室内は一面ピンクの桜装飾で彩られ、ベッドカバーやクッションも桜仕様となっている。

「W(ダブル)お花見」が叶うプレミアムなシーズン

　1日1棟限定のプランには、春の香りが漂う「桜紅茶と桜クッキー」の特典が付く。夕食は霧降高原牛や日光HIMITSU豚など地元栃木の厳選食材を使用した豪華BBQを用意し、食後はキャンプファイヤーの炎に癒やされる特別な夜を過ごせる。

「桜紅茶と桜クッキー」の限定特典

　料金は通常価格で4名1室利用時1名21,000円から。1泊2食付きで、お花見テント確約、桜紅茶と桜クッキーが含まれる。

　例年4月中旬には、テント内の桜装飾と屋外に咲き誇る天然の桜を同時に満喫できる「W(ダブル)お花見」が実現する。心地よい春風を感じながら地元食材を味わう「夜桜BBQ」も、この時期にしか体験できない楽しみだ。

「霧降高原牛」「日光HIMITSU豚」地元食材を使用したBBQ

　また、ゴールデンウィーク向けには「60日前GW早割」プランも用意。60日前までの予約で1名1,500円OFFとなり、プライベート空間でゆったり寛げる「貸切風呂(1回分)」を無料で楽しめる。


《小松暁子》

