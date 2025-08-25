のん、“女王感”あふれるドレス姿を公開！優雅な装いでファン魅了 | RBB TODAY

女優・アーティストののん（32）が25日までに、アメーバオフィシャルブログを更新。赤のベルベット素材のドレスに身を包んだ姿を披露し、「最高に素敵」「女王のよう」と話題になっている。

のん（写真はのんの公式ブログから）

「ベルベット」と題したブログ投稿では、赤いネオンで富士山を描いた和風の壁画を背景に、赤のベルベットドレスを着用した写真を公開。黒のロングブーツとゴールドのネックレスを合わせたコーディネートで、複数カットを掲載した。投稿では「タペストリーにインスパイアされた」と説明。繊細な柄やクラシカルなシルエット、赤とゴールドの配色を特徴としている。

のん（写真はのんの公式ブログから）

のん（写真はのんの公式ブログから）

この幻想的なショットに、SNSやコメント欄では「Burberryが真に合うのは、のんちゃんだけ」「最高に素敵」「女王のような高貴な装い」「ベルベットの艶と表情が絶妙かわいすぎる」「ワー素敵」など、絶賛の声が相次いだ。