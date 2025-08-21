「ホストとは2度と関わらない」念書を書くよう求められた愛実（木村文乃）は...「愛の、がっこう。」第7話 | RBB TODAY

21日よる10時より木曜ドラマ『愛の、がっこう。』（フジテレビ系）第7話が放送される。

『愛の、がっこう。』© フジテレビ

同作は木村文乃とラウール（Snow Man）が主演を務める愛の物語。脚本は井上由美子、演出は西谷弘が手がけるオリジナルストーリーとなっている。今回の放送では、小川愛実（木村文乃）との「お別れ遠足」の後の様子が描かれる。カヲル（ラウール）が川原洋二（中島歩）に歩道橋から突き飛ばされ、階段を転げ落ちて入院することになる。

『愛の、がっこう。』© フジテレビ

一方、学校でカヲルと会っているところを生徒の沢口夏希（早坂美海）に目撃されていた愛実は、教頭や保護者から説明を求められる事態に発展する。愛実がカヲルともう会わないと伝えて謝罪すると、夏希の母・あかり（映美くらら）は「ホストとは2度と関わらない」と念書を書くよう求めた。

『愛の、がっこう。』© フジテレビ

『愛の、がっこう。』© フジテレビ

入院中のカヲルの元には警視庁捜査一課の刑事が訪ねてくる。けがをした状況について聞かれるカヲル。見舞いにやってきた竹千代（坂口涼太郎）に、カヲルは愛実と会っていたことを打ち明ける。

カヲルを突き飛ばしたことがバレるのではとおびえる川原は、愛実に会えないかとメッセージを送る。愛実はトラブルがあったので行けないと断るが、どうしてもと粘る川原に根負けし、仕事帰りに会うことに。

トラブルについて聞かれ、言葉を濁す愛実。川原は右手にけがをしていた。さりげなくカヲルについて聞き出そうとする川原に対し、愛実はもう2度と会うことはないと話す。

『愛の、がっこう。』© フジテレビ

家に帰った愛実は父・誠治（酒向芳）からカヲルとのことについて執拗に責められる。耐えかねて家を飛び出した愛実は、電話をかけ...。

木曜劇場『愛の、がっこう。』は毎週（木）よる10時から放送。TVer、FODでも見逃し配信される。

TVer：https://tver.jp/series/sra6s9jd34h

FOD：https://fod.fujitv.co.jp/title/80ku/