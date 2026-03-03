 DAIGO、NHK「ばけばけ」で朝ドラ初登場！妻・北川景子と“抱き合わせ”で出演 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ 映画・ドラマ 記事

DAIGO、NHK「ばけばけ」で朝ドラ初登場！妻・北川景子と“抱き合わせ”で出演

エンタメ 映画・ドラマ
注目記事
DAIGO（C）NHK
  • DAIGO（C）NHK

　3日放送の連続テレビ小説「ばけばけ」（NHK総合）にDAIGOが出演した。連続テレビ小説への出演は今回が初めてとなるDAIGOは、トキを診察する人柄の良い町医者・薮井役を演じる。蛇と蛙からはヤブ医者と呼ばれている役どころだ。

　『ばけばけ』には、DAIGOの妻で俳優の北川景子も出演しており、主人公の親戚・雨清水タエ役を務めている。こうした夫婦共演について、DAIGOは自身の言葉で「TB（妻のバーター）」と表現。一般に「バーター（抱き合わせ）」とは、テレビやイベントなどで“主役級や話題性のある出演者とセットで、別の出演者も出演する”といった業界用語として使われることがあり、DAIGOはその言い回しを自虐気味に用いて、出演決定までの経緯をユーモラスに語った形だ。以下、DAIGOのコメントを紹介する。

【DAIGOコメント】
“DBD”
DAIGO ばけばけ でるけん。元々、祖父の故郷、島根が舞台のばけばけに出たいという気持ちがありました。
ある日ばけばけの撮影で大阪にいる妻ことおタエさんから連絡が来ました。
おタエさん「出られるみたいだよ」
DAIGO「え？」
おタエさん「ばけばけ」
DAIGO「え？」
ということで人生で初めて使いました
TB　妻のバーター
撮影に行ったら熊本が舞台で島根ではありませんでしたが、
ずっと観ていたおトキさん、フミさん、司之介さんに会えて嬉しすぎました！
控室にはヘブン先生もいて大興奮でした！
大河ドラマと同じ30秒くらい、いやもっと短い可能性もあるので、
注目して観てください！


北川景子、夫・DAIGOと結婚してよかったと「毎日思う」「この方でなければ結婚できてない」 | RBB TODAY
画像
北川景子は夫・DAIGOと結婚して幸せだと毎日感じ、相手を尊重し支え合っていることを語った。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/11/28/240196.html続きを読む »

「今年も鬼になりました」DAIGOがアップした写真に反響！「フツーに怖い」「これは怖い～」 | RBB TODAY
画像
DAIGOが節分で本格的な鬼役を披露し、子どもたちは泣き叫びつつも豆を投げ返し、元気に育つよう願った。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/02/04/243446.html続きを読む »

連続テレビ小説　ばけばけ　Ｐａｒｔ２ ＮＨＫドラマ・ガイド
￥1,430
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
連続テレビ小説　ばけばけ　Ｐａｒｔ１ ＮＨＫドラマ・ガイド
￥1,287
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《アルファ村上》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

エンタメトピックス

トップトピックス

ピックアップ

page top