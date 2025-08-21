磯山さやか、モーテル窓越しに美谷間チラリ！デビュー25周年写真集より“とっておき”ショット披露 | RBB TODAY

8月21日発売の『FRIDAY』（講談社）に磯山さやかが表紙＆巻頭グラビア10ページに登場。同誌では、10月22日発売の『デビュー25周年写真集』の先行カットを収録している。

磯山さやか『デビュー25周年写真集』©須藤敬一/講談社

磯山さやかの『デビュー25周年写真集』は「いつまでも色褪せることのないキューティー&ビューティー」をテーマに制作された最新写真集。撮影はオーストラリア・ケアンズで行われ、笑顔弾けるキュートなビキニやオトナの魅力あふれる艶やかなランジェリーなど、写真集ならではの大胆ショットが収められている。

同誌の中でも、磯山が“とっておき”と語るのがケアンズ市街にあるカジュアルなモーテルで窓越しに撮影されたショット。ベッドに横たわった磯山の物憂げな表情が美しく、エモーショナルでオトナの魅力が溢れるカットに仕上がっている。他にも、ケアンズ郊外のダイナーでハンバーガーに笑顔で頬張るキュートなカットも公開している。また12月5日には、デビュー25周年写真集にプレミアム5大付録が付いた「豪華版」も発売される。