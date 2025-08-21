 磯山さやか、モーテル窓越しに美谷間チラリ！デビュー25周年写真集より“とっておき”ショット披露 | RBB TODAY
磯山さやか、モーテル窓越しに美谷間チラリ！デビュー25周年写真集より"とっておき"ショット披露

磯山さやか『デビュー25周年写真集』©須藤敬一/講談社
  • 磯山さやか『デビュー25周年写真集』©須藤敬一/講談社
  • 磯山さやか『デビュー25周年写真集』©須藤敬一/講談社

磯山さやかの“41歳とは思えない”水着姿も収録！デビュー25周年記念写真集が発売決定 | RBB TODAY
磯山さやかのデビュー25周年記念写真集がオーストラリアで撮影され、笑顔や艶やかな姿を収めて10月に発売される。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/08/08/234689.html続きを読む »

磯山さやか、大人可愛いビキニショット！豊満美ボディ披露 | RBB TODAY
磯山さやかのデビュー25周年記念写真集豪華版が12月5日に発売、特典付録や多彩な写真を収録している。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/08/15/235026.html続きを読む »

　8月21日発売の『FRIDAY』（講談社）に磯山さやかが表紙＆巻頭グラビア10ページに登場。同誌では、10月22日発売の『デビュー25周年写真集』の先行カットを収録している。

磯山さやか『デビュー25周年写真集』©須藤敬一/講談社

　磯山さやかの『デビュー25周年写真集』は「いつまでも色褪せることのないキューティー&ビューティー」をテーマに制作された最新写真集。撮影はオーストラリア・ケアンズで行われ、笑顔弾けるキュートなビキニやオトナの魅力あふれる艶やかなランジェリーなど、写真集ならではの大胆ショットが収められている。

　同誌の中でも、磯山が“とっておき”と語るのがケアンズ市街にあるカジュアルなモーテルで窓越しに撮影されたショット。ベッドに横たわった磯山の物憂げな表情が美しく、エモーショナルでオトナの魅力が溢れるカットに仕上がっている。他にも、ケアンズ郊外のダイナーでハンバーガーに笑顔で頬張るキュートなカットも公開している。また12月5日には、デビュー25周年写真集にプレミアム5大付録が付いた「豪華版」も発売される。


磯山さやかデビュー25周年写真集(仮)
￥3,630
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
磯山さやかデビュー25周年写真集 豪華版(仮)
￥11,000
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《アルファ村上》

