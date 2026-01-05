えなこ、東雲うみらが和装ビキニ姿で集合！PPEメンバー9名が“年初めグラビア” | RBB TODAY

2日、『ヤングアニマルWeb』（白泉社）が、芸能事務所「PPエンタープライズ（PPE）」所属メンバーによる「年初めグラビア」を公開した。
同グラビアでは、新年に合わせた和装テイスト衣装で、メンバーたちが撮影に臨んでいる。公開されたメインカットでは、総勢9名のメンバーが赤や緑、花柄など、和柄を取り入れたビキニ姿で集合した。また、朱色の扇子や梅の花を背景にあしらったカットや、干支の飾りを頭に乗せた姿など、それぞれ異なるシチュエーションの写真も公開され、和の要素と水着姿を組み合わせた内容となっている。
えなこ、東雲うみらPPEガールズ9名が大集合！圧巻の水着姿で『月チャン』最新号表紙を飾る
秋田書店の『月刊少年チャンピオン』8月特大号にえなこや東雲うみらを含むPPEガールズ9人が水着姿で表紙と巻頭グラビアを飾る。
えなこ、東雲うみたち「PPE」所属タレント大集合！ グラビアで"花"を魅せる
5日発売の漫画誌『月刊少年チャンピオン』8月号（秋田書店）に、PPエンタープライズの所属タレントたちが大集合。表紙と巻頭グラビアを飾った。
