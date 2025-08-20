とろ～り「じゃがバタコロッケ」もワンコイン！本日発売『北海道じゃらん』は500円以下“道の駅グルメ”特集 | RBB TODAY

8月20日、旅行情報誌「北海道じゃらん」2025年9月号（リクルート）が発売された。同誌では「北海道じゃらん道の駅ランキング2025」でグルメが注目された施設や温泉併設施設から、500円以下で楽しめる“道の駅グルメ”を紹介している。今回、誌面で取り上げられたメニューの一部がエリア別に公開された。

『北海道じゃらん』2025年9月号

道央・喜茂別町の「道の駅 望羊中山」では、道央エリアでテイクアウト部門1位に輝いた同施設の「じゃがバタコロッケ」（1個450円）を提供。北海道産のじゃがいもとバターを使用し、とろーり食感が楽しめる。

次に、道南・七飯町の「道の駅 なないろ・ななえ」は、道南エリアでテイクアウト1位、イートイン3位の実績を持つ。人気メニューの「大沼牛冷製パスタ」（1個400円）には、はこだて大沼牛と3色のピーマン、トマト、レタスが入っている。

「大沼牛冷製パスタ」（1個400円）

道東では、厚岸町の「道の駅 厚岸グルメパーク 厚岸味覚ターミナル・コンキリエ」がイートイン部門1位を獲得。「あっけし極みるく65と牡蠣エキスの贅沢クリームコロッケ」（1個200円）は、厚岸産牛乳をたっぷり使用し、牡蠣エキス入りで濃厚な味わいが特徴だ。

「あっけし極みるく65と牡蠣エキスの贅沢クリームコロッケ」（1個200円）

温泉併設施設からは、道北・羽幌町の「道の駅 ほっと・はぼろ」で「えびタコスティック」（1個350円）を販売。地物の甘エビとミズダコをピザソースとチーズとともに包んでカリッと揚げた一品で、ピロシキ風にアレンジされている。

さらに、道東・音更町の「道の駅 ガーデンスパ十勝川温泉」では「揚げたてカレーパン」（1個300円）が大人気。十勝産の食材を生かした商品で、十勝和牛、十勝産豚肉、チーズキーマの3種類を販売している。

「揚げたてカレーパン」（1個300円）

同誌2025年9月号では、今回紹介した5カ所以外にも、充実した直売所や絶景スポットがある、多彩な魅力をもつ道の駅を掲載している。