キム・ウビン＆スジ、約9年ぶりの共演！魔法の精霊との“三つの願い”めぐるラブコメディ | RBB TODAY

Netflixシリーズ『魔法のランプにお願い』が10月3日（金）より独占配信される。同作では、キム・ウビンとスジが『むやみに切なく』以来の約9年ぶりに共演する。

物語は、千年の眠りから目覚めた魔法のランプの精霊ジーニー（キム・ウビン）が、ランプの新しい持ち主となった感情を閉ざした女性ガヨン（スジ）と出会い、彼女の人生を変える3つの願いを叶えようとすることから始まる。悪戯好きで“悪魔めいた”性格で現代社会に馴染もうと奮闘するジーニーと、あることをきっかけに心を閉ざしているガヨンは、やがて予測不能なロマンスに引き込まれていく。

公開された初の映像では、美しく煌めく砂漠を背景に、毅然とランプを携えるガヨンの前に、黄金の砂の渦からジーニーが登場。彼は「土でこしらえられた少女よ…地の果てまで追いかけてお前を捜し出す―忘れるな、お前が出会う俺の名は、イブリースだ」という謎にあふれた“約束”を投げかける。

ランプの精霊の正体が「イブリース」＝“悪魔”とは果たしてどういうことなのか。誰もが知るあの物語とは一味も二味も違う展開が待ち受けるに違いないが、関係性すら謎めいた二人が顔を寄せる姿からは、ロマンスの幕開けも予感させる。

主演には『配達人 ～終末の救世主～』『相続者たち』『私たちのブルース』などへの出演で知られ、『むやみに切なく』ではスジと恋人役を演じた実力派キム・ウビン。そして、“国民の初恋”と称されるほどに圧倒的人気を誇り、『スタートアップ: 夢の扉』『イ・ドゥナ!』などに出演、ファッションアイコンとしても注目を集める。さらに、作品を彩る助演陣として、アン・ウンジン（『賢い医師生活』）、ノ・サンヒョン（『ラブ・イン・ザ・ビッグシティ』）、コ・ギュピル（『TWELVE トゥエルブ』）、イ・ジュヨン（『The 8 Show ～極限のマネーショー～』）らも名を連ねる。

※Netflixシリーズ『魔法のランプにお願い』初映像