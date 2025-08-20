 キム・ウビン＆スジ、約9年ぶりの共演！魔法の精霊との“三つの願い”めぐるラブコメディ | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ 映画・ドラマ 記事

キム・ウビン＆スジ、約9年ぶりの共演！魔法の精霊との“三つの願い”めぐるラブコメディ

エンタメ 映画・ドラマ
注目記事
Netflixシリーズ『魔法のランプにお願い』10月3日（金）より独占配信
  • Netflixシリーズ『魔法のランプにお願い』10月3日（金）より独占配信

『イカゲーム』大使に手越祐也が就任！S3吹替声優で“魂の熱演”を披露へ | RBB TODAY
画像
手越祐也が「イカゲーム」大使と日本語吹替声優に就任し、熱意を語る。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/06/13/231588.html続きを読む »

『イカゲーム』シーズン2は黒幕側の葛藤も描く！特別映像で見る作品の魅力 | RBB TODAY
画像
『イカゲーム』シーズン2では、黒幕側の葛藤や人間ドラマが描かれ、キャラクターに深い背景が追加される。監督は、プレイヤーと兵士の関係や各キャラクターの正義感にも焦点を当てている。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/01/07/225690.html続きを読む »

　Netflixシリーズ『魔法のランプにお願い』が10月3日（金）より独占配信される。同作では、キム・ウビンとスジが『むやみに切なく』以来の約9年ぶりに共演する。

　物語は、千年の眠りから目覚めた魔法のランプの精霊ジーニー（キム・ウビン）が、ランプの新しい持ち主となった感情を閉ざした女性ガヨン（スジ）と出会い、彼女の人生を変える3つの願いを叶えようとすることから始まる。悪戯好きで“悪魔めいた”性格で現代社会に馴染もうと奮闘するジーニーと、あることをきっかけに心を閉ざしているガヨンは、やがて予測不能なロマンスに引き込まれていく。

　公開された初の映像では、美しく煌めく砂漠を背景に、毅然とランプを携えるガヨンの前に、黄金の砂の渦からジーニーが登場。彼は「土でこしらえられた少女よ…地の果てまで追いかけてお前を捜し出す―忘れるな、お前が出会う俺の名は、イブリースだ」という謎にあふれた“約束”を投げかける。

　ランプの精霊の正体が「イブリース」＝“悪魔”とは果たしてどういうことなのか。誰もが知るあの物語とは一味も二味も違う展開が待ち受けるに違いないが、関係性すら謎めいた二人が顔を寄せる姿からは、ロマンスの幕開けも予感させる。

　主演には『配達人 ～終末の救世主～』『相続者たち』『私たちのブルース』などへの出演で知られ、『むやみに切なく』ではスジと恋人役を演じた実力派キム・ウビン。そして、“国民の初恋”と称されるほどに圧倒的人気を誇り、『スタートアップ: 夢の扉』『イ・ドゥナ!』などに出演、ファッションアイコンとしても注目を集める。さらに、作品を彩る助演陣として、アン・ウンジン（『賢い医師生活』）、ノ・サンヒョン（『ラブ・イン・ザ・ビッグシティ』）、コ・ギュピル（『TWELVE トゥエルブ』）、イ・ジュヨン（『The 8 Show ～極限のマネーショー～』）らも名を連ねる。

※Netflixシリーズ『魔法のランプにお願い』初映像


Netflix
￥0
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
Netflix
￥0
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
NO RULES(ノー・ルールズ) 世界一「自由」な会社、NETFLIX (日本経済新聞出版)
￥1,186
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《アルファ村上》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

Netflix（ネットフリックス）

韓国ドラマ

トップトピックス

エンタメトピックス

ピックアップ

page top