“RIZINガール”竹内花、美太もも際立つバックショット披露！ | RBB TODAY

19日発売の『週刊FLASH』（光文社）に、タレントの竹内花が登場。ランジェリー姿のグラビアを披露した。

竹内 花(C)光文社/『週刊FLASH』写真◎佐藤佑一

竹内は愛知県出身の27歳。グラビアを中心に活動し、現在は「RIZINガール2025」としても活躍。俳優としては、放送中のドラマ『40までにしたい10のこと』（テレビ東京系）に出演するなど、活動の幅を広げている。

同号では、6ページにわたるグラビアを披露。真夏の青空がまぶしい屋上でのカットや、圧巻のプロポーションが際立つベッドでのランジェリーショットが収められている。