“RIZINガール”竹内花、美太もも際立つバックショット披露！ | RBB TODAY

竹内花がマシュマロボディを大胆披露！デジタル限定写真集2冊が同時リリース！ | RBB TODAY
竹内花のデジタル限定写真集『また会いたい』、『あの時、あの場所で』（いずれもワニブックス）の2冊が明日17日にリリースされる。
三田悠貴＆竹内花、注目Gカップコンビ「#みたはな」のボリュームと破壊力 | RBB TODAY
グラビアアイドルの2人・竹内花と三田悠貴が、8日発売の『週刊FLASH』合併号（光文社）にコンビで登場している。
19日発売の『週刊FLASH』（光文社）に、タレントの竹内花が登場。ランジェリー姿のグラビアを披露した。
竹内は愛知県出身の27歳。グラビアを中心に活動し、現在は「RIZINガール2025」としても活躍。俳優としては、放送中のドラマ『40までにしたい10のこと』（テレビ東京系）に出演するなど、活動の幅を広げている。
同号では、6ページにわたるグラビアを披露。真夏の青空がまぶしい屋上でのカットや、圧巻のプロポーションが際立つベッドでのランジェリーショットが収められている。