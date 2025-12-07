直視できません…韓国チアガール、美肩も美背中もあらわな大胆プライベートSHOTに「真の女神」の声【PHOTO】 | RBB TODAY

韓国の人気チアガール、キム・ナヨンの“曲線美”がファンを釘付けにしている。

キム・ナヨンは最近、自身のインスタグラムを更新。

「悲しいときは食べ物の前に…」とキャプションに綴り、ベトナム・ホーチミンで撮影したとみられる数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、ブラウンのキャミソールワンピース姿でホーチミンの街中を散策するキム・ナヨンが写っている。肩や背中、脚を大胆にあらわにした薄着の格好で、カメラに向かってにこやかなスマイルを見せている。

目鼻立ちの整ったビジュアルはさることながら、タイト目な服装からは引き締まったプロポーションがくっきりとあらわになっている。思わず二度見してしまうような圧巻の美貌に、ファンからは「真の女神だ…」「なんでこんなに美しんだ…？」「は、ハンパない」「魅力的な美女ですね」などのコメントが寄せらていた。

（写真＝キム・ナヨンInstagram）

キム・ナヨンは1999年5月7日生まれの26歳。2019年からチアとしての活動を始め、現在は韓国プロ野球KBOリーグのハンファ・イーグルス、男子プロバスケKBLの昌原LGセイカーズ、台湾プロ野球の味全ドラゴンズ、台湾男子プロバスケの桃園パウイアン・パイロッツでチアを務めている。

