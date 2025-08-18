加藤ローサ、離婚をテレビ初告白！元夫・松井大輔もコメント | RBB TODAY

17日放送の『おしゃれクリップ』（日本テレビ系）に俳優の加藤ローサが出演し、元サッカー日本代表の松井大輔と離婚していたことを告白した。

加藤は2011年に松井と結婚し、同年に松井が在籍していたクラブチームのあるフランスで第1子となる長男を出産。2014年には第2子となる次男を日本で出産している。

この日、加藤は番組冒頭で「先に行った方がいいかな…」と切り出し、松井との関係について「今は籍を抜いていて。新しい私たちのカタチで今一緒に生活は続けつつ、夫婦という夫婦というカタチは変えて」と離婚していることを明かした。

加藤が「初めて言っちゃった」と笑いながら話すと、MCの山崎育三郎は「それおしゃれクリップでいいんですか？ すごいニュースになりますけど」と、驚きを隠せない様子だった。加藤は「今回お話いたいだいた時に迷ったんですよ。出ないか、（離婚を）言っちゃうかと思って。それで公表することになったんですけど」とコメントした。

離婚した時期について問われた加藤は「（離婚）したのは今年とかじゃなくて、ちょっと前なんですけど。大きなことがあったとかじゃないんですけど。年月を重ねて、関係性が変わっていったって感じかな。形が変わっちゃったねえみたいな感じですかね。（今も夫婦と）嘘ついている気がして苦しかったので（公表した）」と述べた。

加藤は離婚後の生活について「一緒に住んだままなんですけど。彼は去年引退して、さらに忙しくなり。日本国内だけじゃなく海外でサッカー教室をやったりとか飛び回ってるんで。さらに顔を合わせることは少なくなったけど、ウチから出発して、ウチに帰ってくるっていうのは変わらずで」と今でも同居していることを報告。続けて「2人の共通の思いで、お父さんという役割とお母さんという役割は果たしたいねって。永久的に多分、一緒に住むことはないと思うんですけど」と今後についても明かした。

その後、元夫の松井がVTRで登場。同番組で離婚を公表したことについて、「彼女にとっていいきっかけになればいいかな？と思いました」と、現在の心境を吐露した。また「今日ここで離婚しよう、というのはない。変わらず一緒に住んでますし、紙（離婚届）の問題だけだと思うんですけど。結婚してからも今と変わらない関係なので、自分としてはこれからも変わらない。子供たちが巣立っていくうえで、違う県に住むかもしれないですけど、僕たちは（親として）変わらないままでいると思います。」と胸の内を語っていた。