えなこ、昭和から令和までの“歴代”グラビア披露！ギラギラ水着のバブリーショットも | RBB TODAY

 えなこ、昭和から令和までの"歴代"グラビア披露！ギラギラ水着のバブリーショットも
えなこ、昭和から令和までの“歴代”グラビア披露！ギラギラ水着のバブリーショットも

撮影/LUCKMAN・双葉社
  • SKE48・入内嶋涼
  • 奥寺テーラ＆奥寺ひな
  • HKT48・江浦優香＆龍頭綺音

　16日に発売される月刊アイドル誌『EX大衆』9月号（双葉社）にコスプレイヤーのえなこが登場。表紙と巻頭グラビアを飾った。

撮影/LUCKMAN・双葉社
　今回のテーマは“グラビア時間旅行”。懐かしいレトロな水着をまとった70～80年代の爽やかなグラビアから、どこかギラギラした煌びやかな90年代グラビア、そしてナチュラルな雰囲気で包まれた現在のグラビアなど、歴代のグラビア衣装を披露している。表紙で採用された、えなこの“おいで”ポーズに吸い寄せられるようなカットも必見だ。さらにインタビューでは、えなこが「グラビアのマイルール」を語っている。

奥寺テーラ＆奥寺ひな
SKE48・入内嶋涼
HKT48・江浦優香＆龍頭綺音

　同号は「夏色グラビア スペシャル号」と題し、乃木坂46伊藤理々杏やSKE48の入内嶋涼、ペアでのグラビアは初となる人気姉妹コスプレイヤー・奥寺テーラ&奥寺ひな、HKT48の江浦優香&龍頭綺音など、夏をテーマに撮りおろしたグラビアが満載だ。


《アルファ村上》

