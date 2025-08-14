えなこ、昭和から令和までの“歴代”グラビア披露！ギラギラ水着のバブリーショットも | RBB TODAY

えなこ、抜群のボディライン披露！新グラビアムック『PARADE』オフショを公開 | RBB TODAY
えなこが本日発売の雑誌『PARADE』のオフショットを公開した。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/07/31/234197.html
えなこ、チューブトップビキニで抜群のプロポーションを見せつけ！ | RBB TODAY
コスプレイヤーのえなこが『FLASH』表紙と10ページに登場し、水着や浴衣姿で抜群のプロポーションを披露した。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/07/15/233353.html
16日に発売される月刊アイドル誌『EX大衆』9月号（双葉社）にコスプレイヤーのえなこが登場。表紙と巻頭グラビアを飾った。
今回のテーマは“グラビア時間旅行”。懐かしいレトロな水着をまとった70～80年代の爽やかなグラビアから、どこかギラギラした煌びやかな90年代グラビア、そしてナチュラルな雰囲気で包まれた現在のグラビアなど、歴代のグラビア衣装を披露している。表紙で採用された、えなこの“おいで”ポーズに吸い寄せられるようなカットも必見だ。さらにインタビューでは、えなこが「グラビアのマイルール」を語っている。
同号は「夏色グラビア スペシャル号」と題し、乃木坂46伊藤理々杏やSKE48の入内嶋涼、ペアでのグラビアは初となる人気姉妹コスプレイヤー・奥寺テーラ&奥寺ひな、HKT48の江浦優香&龍頭綺音など、夏をテーマに撮りおろしたグラビアが満載だ。