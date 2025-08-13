 安藤なつ、カズレーザーの結婚相手に会いテンパる「翔んで埼玉、ちゃんと見ました」 | RBB TODAY
安藤なつ、カズレーザーの結婚相手に会いテンパる「翔んで埼玉、ちゃんと見ました」

安藤なつ【撮影：小宮山あきの】
  • 安藤なつ【撮影：小宮山あきの】

　13日、メイプル超合金の安藤なつがラジオ番組『ナイツ　ザ・ラジオショー』（ニッポン放送）に出演。先日結婚を発表した相方・カズレーザーの結婚相手である二階堂ふみと対面した際のエピソードを明かした。

　カズから結婚を報告されたのは、正式発表の数日前だったという安藤。安藤は結婚についてカズから「LINEが来たんですよ。ロケの直前に“今日夜空いてますか”って来て」と振り返った。安藤が「どうしたの？」と返事すると、カズから「入籍するのでご挨拶いいですか」と返ってきたという。安藤は驚いて震えながら「最高！」と返事をし、「でも本当に嬉しくて、行きます」と伝えたという。

　カズからは「お店は取ってあります。『二階堂』で予約してます」とLINEが来た安藤は、「“二階堂”って聞いたことある。違うよね？違うよね？」と思いながら、予約された店の階段を上がっていった。個室に案内されたという安藤だが、その際にはまだカズしか来ていなかった。

　そこで、一度トイレに行き、直前に用意したご祝儀袋にお金を慌てながら入れていたという安藤だが、「（トレイが）ちょっと狭かったんですよ。だから、自動で出てくる泡の石鹸が反応しちゃって。ご祝儀袋の中袋にちょっと入っちゃって」とハプニングを明かした。

　「もういいや」と思い、個室に戻った安藤は二階堂と対面。その際、安藤は二階堂に「“翔んで埼玉、ちゃんと映画館で見に行きました”ってことしか言えなくて。もうテンパっちゃって」と対面時の言葉を明かした。続けて「色恋の話ってコンビでしないじゃないですか。特に男女コンビだし。でも、（相方の）結婚は本当に嬉しいって思っていて」と心境を語った。

※安藤なつが出演した『ナイツ ザ・ラジオショー』（Radiko）


《アルファ村上》

