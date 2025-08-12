 吉岡里帆、思わず見惚れる大人ドレスで東カレ登場！撮影動画が公開に | RBB TODAY
吉岡里帆、思わず見惚れる大人ドレスで東カレ登場！撮影動画が公開に

吉岡里帆【写真：竹内みちまろ】
  • 吉岡里帆【写真：竹内みちまろ】

吉岡里帆、『ar』に登場！色っぽいデニムスタイルでデコルテちら見せ！ | RBB TODAY
画像
吉岡里帆が『ar』9月号の表紙に登場し、ヘアケアやコーディネートを披露した。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/08/07/234665.html続きを読む »

吉岡里帆、スリット入りの純白ドレスで登場！「ティファニー 銀座」に豪華セレブリティ36名集結 | RBB TODAY
画像
7月11日ティファニー銀座店が開店し、豪華セレブ約36名が出席。山田涼介はジュエリーの輝きについて語った。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/07/11/233156.html?utm_source=rbbtoday.com&utm_medium=article&utm_content=linkcard_197BXB3Z続きを読む »

　12日、月刊情報誌『東京カレンダー』の公式Xが投稿した動画に俳優の吉岡里帆が登場。大人っぽい黒色のドレス姿を披露した。

　この日公開されたのは、8月21日発売予定の『東京カレンダー2025年10月号』での撮影風景を収録した動画。同号の特集は「達人たちの夜の“街ブラ”」にちなみ、夜の街の魅力を大人のムードで切り取った内容となっている。吉岡は、同誌通常版の表紙を飾っている。

　公開された動画では、思わず見惚れる大人ドレスで登場した吉岡が、アートが展示されたおしゃれなワインバーで撮影。吉岡はバーカウンターに腕を休めてリラックスする様子や、壁面のアートの前に立ち大人っぽい表情をする姿など、多彩な吉岡の姿が映し出されていた。

　投稿には「カメラに向ける素敵な笑顔に、目が離せません」とのコメントが添えられており、ネット上では「おおおおおお、、、か、可愛すぎる」「いや、もう、この透明感たるや」といった声が寄せられた。

※大人っぽい黒色のドレス姿の吉岡里帆（※東京カレンダー 公式Xより）


