吉岡里帆、思わず見惚れる大人ドレスで東カレ登場！撮影動画が公開に | RBB TODAY

12日、月刊情報誌『東京カレンダー』の公式Xが投稿した動画に俳優の吉岡里帆が登場。大人っぽい黒色のドレス姿を披露した。

この日公開されたのは、8月21日発売予定の『東京カレンダー2025年10月号』での撮影風景を収録した動画。同号の特集は「達人たちの夜の“街ブラ”」にちなみ、夜の街の魅力を大人のムードで切り取った内容となっている。吉岡は、同誌通常版の表紙を飾っている。

公開された動画では、思わず見惚れる大人ドレスで登場した吉岡が、アートが展示されたおしゃれなワインバーで撮影。吉岡はバーカウンターに腕を休めてリラックスする様子や、壁面のアートの前に立ち大人っぽい表情をする姿など、多彩な吉岡の姿が映し出されていた。

投稿には「カメラに向ける素敵な笑顔に、目が離せません」とのコメントが添えられており、ネット上では「おおおおおお、、、か、可愛すぎる」「いや、もう、この透明感たるや」といった声が寄せられた。

※大人っぽい黒色のドレス姿の吉岡里帆（※東京カレンダー 公式Xより）