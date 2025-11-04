ドジャース、優勝パレードの動画を公開！大谷翔平＆真美子夫人の姿も | RBB TODAY

米大リーグのロサンゼルス・ドジャースは現地時間3日（日本時間4日）、ロサンゼルスのダウンタウンでワールドシリーズ制覇を記念する優勝パレードを開催した。球団公式Xも同日更新され、沿道を埋め尽くしたファンと選手たちの熱狂的な様子を収めたハイライト動画が公開された。

Photo by Luke Hales/Getty Images

動画には、ワールドシリーズ連覇の立役者である大谷翔平と山本由伸の姿も映し出されている。大谷はパレードバスの最前列に立ち、ワールドシリーズのトロフィー（コミッショナーズ・トロフィー）を高々と掲げ、歓声を上げるファンに笑顔で応えた。山本も満面の笑みで手を振り、チームメイトとともに歴史的快挙の喜びを分かち合った。

Photo by Kevork Djansezian/Getty Images

また、投打の“二刀流”としてチームを牽引した大谷をはじめ、シリーズMVPに輝いた山本、救援陣として存在感を示した佐々木朗希らも、2階建てバスに乗り込み、ロサンゼルスの街をゆっくりと進行。紙吹雪が舞う中、選手とファンが一体となって祝福ムードに包まれた。

Photo by Kevork Djansezian/Getty Images

パレードには大谷の妻・真美子夫人も姿を見せた。背番号入りのドジャーブルーのスタジャンに優勝記念Tシャツを合わせ、ファンからの祝福に笑顔で手を振った。

※ドジャース・ワールドシリーズ制覇を記念する優勝パレードの様子（ドジャースの公式Xより）