ウマ娘、新CMで時代劇「暴れん坊将軍Ⅱ」をオマージュ！“風来坊”なウマ娘が富士のふもとを駆け抜ける | RBB TODAY

26日、Cygamesが開発・運営するゲーム『ウマ娘 プリティーダービー』の新CM「風来坊ウマ娘」の放送が開始された。

【ウマ娘 プリティーダービー】CM「風来坊ウマ娘」篇 Approved by 東映© Cygames, Inc.

新CM「風来坊ウマ娘」篇は、時代劇「暴れん坊将軍Ⅱ」のオープニングをオマージュした内容だ。ウマ娘の中でも特に“風来坊”で気まぐれなキャラクターたちが、富士山を望む海岸線を疾走。おなじみのメロディーにあわせてポーズを決める一コマも収められている。映像や音声には細部まで時代を感じさせる加工が施され、当時の世界観をそのままに感じられる仕上がりとなった。ラストには描き下ろしイラストも登場する。

※『ウマ娘 プリティーダービー』新CM「風来坊ウマ娘」篇（ウマ娘公式YouTubeより）