 ウマ娘、新CMで時代劇「暴れん坊将軍Ⅱ」をオマージュ！“風来坊”なウマ娘が富士のふもとを駆け抜ける | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ その他 記事

ウマ娘、新CMで時代劇「暴れん坊将軍Ⅱ」をオマージュ！“風来坊”なウマ娘が富士のふもとを駆け抜ける

エンタメ その他
注目記事
【ウマ娘 プリティーダービー】CM「風来坊ウマ娘」篇 Approved by 東映© Cygames, Inc.
  • 【ウマ娘 プリティーダービー】CM「風来坊ウマ娘」篇 Approved by 東映© Cygames, Inc.
  • 【ウマ娘 プリティーダービー】CM「風来坊ウマ娘」篇 Approved by 東映© Cygames, Inc.
  • 【ウマ娘 プリティーダービー】CM「風来坊ウマ娘」篇 Approved by 東映© Cygames, Inc.
  • 【ウマ娘 プリティーダービー】CM「風来坊ウマ娘」篇 Approved by 東映© Cygames, Inc.
  • 【ウマ娘 プリティーダービー】CM「風来坊ウマ娘」篇 Approved by 東映© Cygames, Inc.
  • 【ウマ娘 プリティーダービー】CM「風来坊ウマ娘」篇 Approved by 東映© Cygames, Inc.
  • 【ウマ娘 プリティーダービー】CM「風来坊ウマ娘」篇 Approved by 東映© Cygames, Inc.
  • 「ゆく年くる年キャンペーン」開催© Cygames, Inc.

　26日、Cygamesが開発・運営するゲーム『ウマ娘 プリティーダービー』の新CM「風来坊ウマ娘」の放送が開始された。

【ウマ娘 プリティーダービー】CM「風来坊ウマ娘」篇 Approved by 東映© Cygames, Inc.
【ウマ娘 プリティーダービー】CM「風来坊ウマ娘」篇 Approved by 東映© Cygames, Inc.
【ウマ娘 プリティーダービー】CM「風来坊ウマ娘」篇 Approved by 東映© Cygames, Inc.

　新CM「風来坊ウマ娘」篇は、時代劇「暴れん坊将軍Ⅱ」のオープニングをオマージュした内容だ。ウマ娘の中でも特に“風来坊”で気まぐれなキャラクターたちが、富士山を望む海岸線を疾走。おなじみのメロディーにあわせてポーズを決める一コマも収められている。映像や音声には細部まで時代を感じさせる加工が施され、当時の世界観をそのままに感じられる仕上がりとなった。ラストには描き下ろしイラストも登場する。

【ウマ娘 プリティーダービー】CM「風来坊ウマ娘」篇 Approved by 東映© Cygames, Inc.
【ウマ娘 プリティーダービー】CM「風来坊ウマ娘」篇 Approved by 東映© Cygames, Inc.

※『ウマ娘 プリティーダービー』新CM「風来坊ウマ娘」篇（ウマ娘公式YouTubeより）


声優・高野麻里佳、デジタル写真集が本日配信！美しさ際立つ“オール未掲載カット”で構成 | RBB TODAY
画像
高野麻里佳の未公開38ページ含むデジタル写真集「embrace」が配信開始された。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/10/10/237912.html続きを読む »

声優・内田真礼、あざと可愛い萌え袖ショット！デビュー15周年で『声グラ』表紙飾る | RBB TODAY
画像
声優内田真礼が15周年記念で表紙登場。インタビューや豪華ゲストのコメント、小倉唯の特別企画も掲載される。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/11/13/239528.html続きを読む »

劇場版『ウマ娘 プリティーダービー 新時代の扉』

(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
ウマ娘 シンデレラグレイ 22 (ヤングジャンプコミックスDIGITAL)
￥732
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《アルファ村上》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

トップトピックス

エンタメトピックス

ピックアップ

page top