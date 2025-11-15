 大谷翔平、愛犬デコピンに“祝福のキス”！ 3年連続満票MVPの喜びを真美子夫人と分かち合う | RBB TODAY

大谷翔平、愛犬デコピンに“祝福のキス”！ 3年連続満票MVPの喜びを真美子夫人と分かち合う

大谷翔平(Photo by Gregory Shamus/Getty Images)
　11月14日（日本時間）、ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平が自身の公式インスタグラムを更新。3年連続、通算4度目となる満票MVP受賞を、愛妻・真美子夫人、愛犬デコピンとの写真や今季のハイライト動画と共に報告した。

　現地13日に米番組「MLBネットワーク」は、大谷が3年連続、通算4度目となるナショナル・リーグ最優秀選手（MVP）に選出されたことを発表した。これを受け、大谷は今シーズンを振り返るハイライト動画を投稿。右肘の手術から復帰し、打者として自己最多の55本塁打を放ち、シーズン途中からは二刀流復活も果たした圧巻のプレーの数々が映し出されている。

　さらに、MVP受賞発表の瞬間を固唾をのんで見守る大谷の隣には、妻・真美子夫人が優しく寄り添い、中央には愛犬デコピンの姿も。大谷がデコピンを抱きかかえ、その頬に熱いキスをするショットや、デコピンを真ん中に真美子夫人と顔を寄せ合う「家族写真」は、偉業達成の喜びを最も信頼する家族と分かち合う、心温まる姿を捉えている。

　この投稿を見たファンたちからは、「日本からおめでとうございます！肘の手術をした事、肩の手術をした事を忘れてしまうぐらいの1年の活躍を見せてくれてありがとうございました！」「デコちゃんも可愛い」「デコピンちゃんと奥様と素敵な写真」「MVPおめでとうございます！！デコくんもビックリ！！」など祝福のコメントが寄せられている。

