田中美久、美ボディ輝くビキニショット披露！ワイングラス片手に“大人びた表情”も | RBB TODAY

8月28日より、デートをテーマにした女性タレントの自然な表情を見せるグラビア誌「SUNNY GIRL」（日之出出版）が発売されている。

今号の表紙を飾るのは田中美久だ。撮影の舞台は渋谷桜丘にひっそり佇む隠れ家的フレンチレストラン「C'est ouf（セウフ）」。カウンターで立ち飲みをしながら、ワイングラスを片手に微笑む姿が収められている。いつもの無邪気な笑顔と、ふと見せる大人びた表情が交差する。

バックカバーには森脇梨々夏が登場する。ゴルフ好きの彼女と、打ちっぱなしの貸し切りゴルフ場でプライベートレッスンデート。ティーショットを決める。

SUNNY GIRL vol.10（HINODE MOOK 776）（日之出出版）

その他、和田海佑（NMB48）は最高のスタジアムデートで花火が彩る夜空の下での撮影、新居歩美（ドラマチックレコード）はレコードが置かれた部屋で音楽に身を任せる等身大の姿、早川真由（Chuu♡Cute）は13匹のチワワと暮らす理想のデートに密着した内容となっている。