まるで夫婦！？アンガールズ田中と山根のイベントポスターが公開 | RBB TODAY

まるで夫婦！？アンガールズ田中と山根のイベントポスターが公開

アンガ田中、結婚後の変化明かす「やっと人間に…」 | RBB TODAY
画像
アンガールズ田中卓志が、27日更新のテレビ朝日の公式YouTubeチャンネル『動画、はじめてみました』で、結婚して困惑していることを明かした。
https://www.rbbtoday.com/article/2023/03/29/207636.html続きを読む »

福田麻貴、アンガ田中を恋愛対象として意識？「意外とありかもしれない」 | RBB TODAY
画像
　3時のヒロイン福田麻貴が、20日放送の『有田教授とコロナ禍の憂鬱な民』（日本テレビ系）に出演。アンガールズ田中卓志を意識する一幕があった。
https://www.rbbtoday.com/article/2020/12/21/184846.html続きを読む »

　アンガールズ（田中卓志、山根良顕）がパーソナリティを務めるニッポン放送のポッドキャスト番組『オールナイトニッポン アンガールズのジャンピン』の番組イベント『オールナイトニッポンPODCAST アンガールズのジャンピンpresents リトルジャンガミーティング'25』が、11月29日に有楽町よみうりホールで開催されることが決定した。8月7日18時配信の最新回で発表された。

　『オールナイトニッポンPODCAST アンガールズのジャンピン』は、2021年10月に配信がスタート。今回のイベントの開催が発表された8月7日の配信で、記念すべき200回目を迎えた。番組イベントは4回目の開催となるが、昨年11月に池袋サンシャイン劇場で開催した「リトルジャンガミーティング'24秋」では、池袋に集合したリスナー（通称：リトルジャンガ）を沸らせ、大盛況の中幕を閉じた。そして今回、過去の最大キャパを更新する有楽町よみうりホールでの開催。番組リスナーたちを、アンガールズの2人がどのように魅了するのか必見だ。

　また、イベント開催の発表に合わせ、イベントキービジュアルも公開。コンビ結成25周年イヤーということもあり、銀婚式の夫婦を思わせる家族写真風のイベントビジュアルで、スーツでかっちりと決め前を見据える田中と、華やかな和装に身を包み穏やかな表情でイスに腰掛けている山根は、さながら長年連れ添った熟年夫婦のよう。メモリアルな2人を切り取った特別なビジュアルは、イベント特設サイトで確認できる。

　同イベントのチケット最速先行（抽選）は、8月17日23時59分まで受付中。チケットの価格は6,600円（税込）で全席指定となっている。

※特設サイト『オールナイトニッポンPODCAST アンガールズのジャンピンpresents リトルジャンガミーティング'25』


