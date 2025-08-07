まるで夫婦！？アンガールズ田中と山根のイベントポスターが公開 | RBB TODAY

アンガールズ（田中卓志、山根良顕）がパーソナリティを務めるニッポン放送のポッドキャスト番組『オールナイトニッポン アンガールズのジャンピン』の番組イベント『オールナイトニッポンPODCAST アンガールズのジャンピンpresents リトルジャンガミーティング'25』が、11月29日に有楽町よみうりホールで開催されることが決定した。8月7日18時配信の最新回で発表された。

『オールナイトニッポンPODCAST アンガールズのジャンピン』は、2021年10月に配信がスタート。今回のイベントの開催が発表された8月7日の配信で、記念すべき200回目を迎えた。番組イベントは4回目の開催となるが、昨年11月に池袋サンシャイン劇場で開催した「リトルジャンガミーティング'24秋」では、池袋に集合したリスナー（通称：リトルジャンガ）を沸らせ、大盛況の中幕を閉じた。そして今回、過去の最大キャパを更新する有楽町よみうりホールでの開催。番組リスナーたちを、アンガールズの2人がどのように魅了するのか必見だ。

また、イベント開催の発表に合わせ、イベントキービジュアルも公開。コンビ結成25周年イヤーということもあり、銀婚式の夫婦を思わせる家族写真風のイベントビジュアルで、スーツでかっちりと決め前を見据える田中と、華やかな和装に身を包み穏やかな表情でイスに腰掛けている山根は、さながら長年連れ添った熟年夫婦のよう。メモリアルな2人を切り取った特別なビジュアルは、イベント特設サイトで確認できる。

同イベントのチケット最速先行（抽選）は、8月17日23時59分まで受付中。チケットの価格は6,600円（税込）で全席指定となっている。

※特設サイト『オールナイトニッポンPODCAST アンガールズのジャンピンpresents リトルジャンガミーティング'25』