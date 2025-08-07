五百城茉央、夏の美少女感あふれる表紙＆グラビア | RBB TODAY

7日発売の『BOMB!』（ワン・パブリッシング）に、乃木坂46・5期生の五百城茉央が登場。ノースリーブワンピースで表紙を飾った。

『ボム』9月号（C）ワン・パブリッシング

今回のグラビアでは、「夏」をテーマに涼しげな水色のノースリーブワンピースで川遊びを楽しむカットからスタート。五百城は白いタンクトップにクリームソーダ柄のスカートへと着替えると、スイカを頬張りながらリラックスした表情を見せる。

続いて室内プールに移動し、王道のTシャツ×ショートパンツ姿で巨大な浮き輪に乗り、青春の1ページを切り取った。最後はボーダー柄のミニワンピースで湖畔へ向かい、観光船に乗ったり卓球をしたりと、夏の思い出づくりを存分に楽しんだ。

また、乃木坂46・39枚目シングルのアンダー曲『不道徳な夏』でセンターを務める金川紗耶は同誌で約3年ぶりのグラビアを披露。花柄のノースリーブワンピースに黒のタンクトップ短パンをまとい、少し大人な夏の装いで誌面を飾っている。