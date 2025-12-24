BTS・RM、運転免許取得でソロ曲が“チャート逆走”!?『Nuts』が米ビルボードチャートに再登場 | RBB TODAY

ボーイズグループBTSが完全体でのカムバックを控え、グローバルチャートで存在感を放っている。

アメリカの音楽専門メディア、ビルボードが発表した最新チャート（12月27日付）によると、RMの2ndソロフルアルバム『Right Place, Wrong Person』の収録曲『Nuts』が「ワールドデジタルソングセールス」2位で突如再びチャートインした。

今回の“チャート逆走”はRMの近況がきっかけとなった。去る12月16日、彼はグローバルスーパーファンプラットフォームWeverseを通じて行われたBTSの練習室でのライブ配信で、最近運転免許を取得したと明らかにした。

ソロ曲『Nuts』の歌詞「He a pro ridah, hoo, hoo, hoo, hoo rider/Must be an A1 guider」と近況が相まって楽曲への関心が急速に多管理、チャートにも影響を及ぼしたと分析されている。同曲は、12月18日6時基準でアルゼンチン、ブラジルなど、45の国と地域のiTunes「トップソング」チャート1位を記録した。

先週ビルボードチャートには、2018年5月にリリースされたBTSの3rdフルアルバム『LOVE YOURSELF 轉 ‘Tear’』の収録曲『Anpanman』が再登場した。同曲は「ワールドデジタルソングセールス」（12月20日付）チャートのトップに立ち、注目を集めた。

このほかにも、メンバーのソロ曲もグローバルチャートで愛され続けている。JINの2ndソロミニアルバム『Echo』のタイトル曲『Don't Say You Love Me』とJUNG KOOKのソロシングル『Seven（feat. Latto）』がビルボード「グローバル200」173位、199位となった。

「グローバル（アメリカを除く）」には、『Don't Say You Love Me』（83位）、『Seven（feat. Latto）』（104位）、JIMINの2ndソロミニアルバム『MUSE』のタイトル曲『Who』（161位）がチャート入りした。

BTSのアンソロジーアルバム『Proof』は「ワールドアルバム」8位にとどまり、ロングランヒットを続けた。JINの1stソロミニアルバム『Happy』は12位で再びチャートインし、根強い関心を証明した。JIMINの『MUSE』は18位だった。

なお、BTSは来る2026年春、新アルバムのリリースとともに大規模なワールドツアーを予告した。最近、メンバーたちはWeverseなど、多様なプラットフォームを通じて、完全体で練習中の姿を公開し、カムバックへの期待を高めている。

