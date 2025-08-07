西野夢菜、夏っぽく元気な水着グラビア！カートに入った大胆オフショ公開 | RBB TODAY

5日、グラビアアイドルの西野夢菜が自身の公式インスタグラムを更新し、同日発売のオール水着グラビアムック『UTB:G』Vol.8（ワニブックス）のオフショットを公開した。

西野夢菜（写真は西野夢菜の公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらっています

2022年に『ヤングジャンプ』でグラビアデビューを果たし、現在24歳の西野は、可愛らしい童顔を武器に活躍を続けている。8月27日には1st写真集『夢なら醒める菜』が発売予定で、31日には発売記念イベントが新宿と渋谷で開催される。

今回の投稿では、チューブトップ型の赤い水着をまとい、大きなショッピングカートに入ってポージングする大胆なカットを披露。むっちりとした健康的な素肌やビキニから覗く美バストが印象的だ。西野は「本日8/5(火)UTB:G Vol.8 発売です！ 撮り下ろしグラビア掲載されてます！」と報告し、「夏っぽく元気に可愛く！そんなカットがたくさんです ぜひゲットしてね」と呼びかけた。

同投稿には、ファンから「まってカートに入ってるのめちゃくちゃかわいい！！」「えっ！？レジで購入できるの？」「たしかに見てて元気になるグラビア！」など、絶賛の声が寄せられている。

※西野夢菜『UTB:G』オフショット（西野夢菜の公式インスタグラムより）