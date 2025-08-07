本当に18歳？女優の母を持つ美しき韓国ゴルファーがプロ転向　TWICE事務所も惚れたビジュアルで話題 | RBB TODAY

元サッカー韓国代表ソン・ジョングクと女優パク・ヨンスの娘ソン・ジアが、韓国女子プロゴルフ協会（KLPGA）の正会員となった。かつては芸能界での活躍を夢見ていた彼女が、これからはプロゴルファーとしての道を歩む。

パク・ヨンスは8月6日、自身のインスタグラムを通じて、ソン・ジアが正式にプロゴルファーに転向したことを伝えた。

投稿では、車内で大きな花かごと「ソン・ジアプロ、正会員合格おめでとうございます」と書かれたメッセージを手に微笑むソン・ジアの写真とともに、以下のように綴られている。

「小学校5、6年のときに芸能事務所に通っていたけど、“ゴルファーになりたい”としてゴルフアカデミーに入った中学1年。初めて選手登録して、最初に試合を行ったソラゴCCで100打を切れなかったあの日が昨日のことのようなのに…6年後、ソラゴCCでKLPGAの正会員になるなんて信じられない今日」

「大きな大会に出られず、成績で目立つこともなかった私たちが、不安で泣いていた日々をようやく乗り越えた。遅く始めても、きちんと準備すればうまくいくことを証明したい。私たちのソンアジ（ソン・ジアの愛称）、本当にお疲れ様。支えてくださった皆さんに心から感謝しています」

（写真＝パク・ヨンスInstagram）ソン・ジア

ソン・ジアは2007年6月21日生まれの18歳。元サッカー韓国代表DFソン・ジョングクと女優パク・ヨンスの娘で、6歳だった2013年にバラエティ番組『パパ、どこ？』（原題）に出演して注目を集めた。

ソン・ジョングクとパク・ヨンスは2015年に離婚したが、ソン・ジアはその後も女優の母親顔負けのビジュアルで話題に。一時はK-POPガールズグループTWICEらが所属する芸能事務所JYPエンターテインメントのスカウトを受けたとも伝えられたが、これからはプロゴルファーとして活動を始める。

