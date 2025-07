櫻坂46、アメリカでグループ初となるライブを完遂！「ポケモン」のエンディングテーマも披露 | RBB TODAY

櫻坂46が4日、アメリカ・ロサンゼルスのピーコックシアターで開催された北米最大級のJapaneseカルチャー関連イベント「AnimeExpo2025」内の「J-POP SOUND CAPSULE @AX2025 ~Anisong World Matsuri Returns~」に出演した。

本イベント仕様のOvertureが流れるとメンバーが登場。一曲目に披露されたのは藤吉夏鈴がセンターを務める「Start over!」だった。背景のLEDモニターには、2023年に週刊少年ジャンプのYouTubeチャンネルに投稿された冨樫義博氏原作の『HUNTER×HUNTER』とのコラボMVが投影された。

続くMCではキャプテン松田里奈が「Sakurazaka46 in Los Angels! Are you having fun?」と呼びかけると観客も大歓声で応え、山﨑天が「Thank you for your love and support!」と英語で感謝を述べた。

2曲目に披露されたのは、松田里奈と森田ひかるによるテレビアニメ「ポケットモンスター」エンディングテーマ「ピッカーン!」。櫻坂46のライブで披露されることも珍しい楽曲ということもあり、会場内が2人のかわいらしいステージングに釘付けに。続いて披露されたのは、山下瞳月がセンターを務める「自業自得」。先ほどとは打って変わり、力強いパフォーマンスが繰り広げられた。

最後の曲として披露された「承認欲求」は、前曲の「自業自得」と合わせ2nd Album『Addiction』にて海外のDJにリミックスもされた楽曲だ。森田ひかるを先頭に、一糸乱れぬダンスを披露し会場を大いに盛り上げた。