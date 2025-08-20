愛称“太もも女神”の韓国チアガール、美貌際立つレギンスSHOTで視線強奪「き、綺麗だ…」「最も美しい」【PHOTO】 | RBB TODAY

韓国チアガール、ハ・ジウォンのレギンスSHOTがファンを魅了している。

ハ・ジウォンは最近、自身のインスタグラムを更新。

「最後まで見てこそ、最後まで見たってことだよ」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。

投稿にはハ・ジウォンの近況とみられる写真が並んでいる。とある飲食店でピザを食べようと口を大きく開いたかと思えば、青空の広がる屋外で上下青のスポーティーコーデを見せたり、ホルターネックのクロップド丈キャミソールを身にまとってカフェでくつろぐ様子も披露したりするなど、何気ないオフショットの数々が目を引く。

なかでも、ライトブルーのブラトップに同色のレギンスを合わせた写真では引き締まったスタイルの良さを惜しげもなく披露。縦線の入った腹筋はさることながら、「太もも女神」の愛称にふさわしい美脚も見せつけ、多くのファンを釘付けにしていた。

この投稿に、ファンからは「き、綺麗」「存在自体がモデル」「韓国で最も美しい姫」といったコメントが寄せられていた。

（写真＝ハ・ジウォンInstagram）

なお、ハ・ジウォンは2002年2月22日生まれの23歳。2018年からチアガールとしての活動を始め、現在は韓国プロ野球のハンファ・イーグルス、Kリーグの金浦FC、Vリーグ女子部の正官庄レッドスパークス、男子プロバスケKBLの原州DBプロミ、台湾プロ野球の楽天モンキーズでチアを務めている。グラマラスなプロポーションに“23インチ”の健康的な美脚を誇ることから、「太もも女神」の愛称で親しまれている。

