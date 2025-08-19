話題の17歳女優・藤﨑ゆみあ、ギリシャで魅せた大人びた表情！1st写真集が12月発売 | RBB TODAY

12月12日、東京ニュース通信社より若手女優・藤﨑ゆみあの1st写真集が発売される。

「藤﨑ゆみあファースト写真集（仮）」（東京ニュース通信社刊）

藤﨑は2023年15歳で事務所に所属し上京。同年7月に「最高の教師 1年後、私は生徒に■された」でドラマデビューを果たし、感情の機微を丁寧にすくい取る演技と、どこか映像に"余白"を与える佇まいで一躍注目を集めた。同年の全国高等学校サッカー選手権大会の19代目応援マネージャーに就任。その後、東京メトロやオロナミンC（大塚製薬）などのCM出演が立て続けに決まり、今年11月からはヒロイン・香月双葉を演じる岡田准一主演ドラマ「イクサガミ」（Netflix）が配信予定となっている。

今回の写真集撮影は、所属する事務所名にもなっているギリシャ・メテオラで敢行された。メテオラはギリシャ語で"中空に浮かぶ"という意味の「メテオロス」に由来し、その名の通りそびえ立つ奇岩の上に修道院が立つ絶景の場所で、ユネスコ世界遺産にも登録されている。

撮影では、灼熱の太陽が降り注ぐ中、修道院のある地上約600m地点まで坂や階段を登ったり、崖の上から夕陽を眺めたり、ギリシャの首都・アテネではパルテノン神殿や地元の市場、観光地となっているシンタグマ広場などを訪れた。地中海まで足をのばしたほか、本場のヨーグルトやオリーブ、魚介類を堪能するなど、ギリシャを思う存分味わう旅となった。

「藤﨑ゆみあファースト写真集（仮）」（東京ニュース通信社刊）

今回の写真集は通常版に加え、Amazonと楽天ブックスでカレンダー付き限定版、セブンネットショッピングでは直筆サイン入り写真集を販売することが決定。さらに、写真集発売を記念して、藤﨑ゆみあ初のイベントも開催を予定している。

藤﨑は「この度、初めての写真集を発売させていただくことになりました！憧れだった写真集。お話をいただいた時は本当に嬉しくて、それだけでも胸が高鳴ったのですが、撮影地はなんとギリシャということを聞いて、さらに驚きました…！中でもメテオラを訪れることができたのは特別な経験でした。私の所属する事務所名の由来にもなっていて、その"唯一無二"の世界観を感じられたことが嬉しくて、忘れられない時間になりました。ページをめくるたび、私と一緒に旅をしているような気持ちになっていただけたら嬉しいです。発売をお楽しみに！」とコメントした。