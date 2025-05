KinKi Kidsの名曲プレイリストが公開決定！ 亀梨和也やNEWS、Travis Japanなど豪華な面々が選曲 | RBB TODAY

KinKi Kidsを愛する人たちが選ぶ名曲プレイリスト企画「KinKi Kids Playlist Library」が、5月23日から公開される。

5月5日、デビュー曲「硝子の少年」から最新曲まで全356曲のデジタル配信を開始したKinKi Kids。5月15日よりSpotifyでは、豪華ゲストから寄せられたメッセージと共に、デビューから今までの軌跡を辿る全3回のSpotifyオリジナルコンテンツ『KinKi Kids: ArtistCHRONICLE』の公開が始まっている。

そして今回、各界から寄せられたKinKi Kidsの楽曲で構成されたプレイリストを紹介する企画「KinKi Kids Playlist Library」の実施が決定。KinKi Kidsを愛するアーティスト、俳優、セレブリティー、メディア関係者、音楽関係者、KinKi Kidsの先輩や後輩から寄せられたプレイリストが順次公開される。

プレイリストが掲載される配信サービスは、Apple Music、Spotify、Amazon Prime、Amazon Music Unlimited、YouTube Music、LINE MUSICとなっている。

■名曲プレイリスト企画「KinKi Kids Playlist Library」参加者

勝地涼

亀梨和也

シュウペイ (ぺこぱ)

高橋みなみ

DAIGO

中村アン

松下洸平

吉田建

りんたろー。 (EXIT)

フジテレビ『堂本兄弟/KinKi Kidsのブンブブーン』スタッフ

文化放送『KinKi Kids どんなもんヤ!』 スタッフチーム

『ぼくらの勇気 未満都市』 スタッフ

ORICON NEWS編集部

音楽ナタリー

Billboard JAPAN

リアルサウンド

小山慶一郎 (NEWS)

加藤シゲアキ (NEWS)

増田貴久 (NEWS)

横山裕 (SUPER EIGHT)

村上信五 (SUPER EIGHT)

八乙女光 (Hey! Say! JUMP)

薮宏太 (Hey! Say! JUMP)

WEST. (重岡大毅・桐山照史・中間淳太・神山智洋・藤井流星・濵田崇裕・小瀧望)

King & Prince (永瀬廉・髙橋海人)

道枝駿佑 (なにわ男子)

松田元太 (Travis Japan)

松倉海斗 (Travis Japan)

福田悠太 (ふぉ~ゆ~)

辰巳雄大 (ふぉ~ゆ~)

越岡裕貴 (ふぉ~ゆ~)

松崎祐介 (ふぉ~ゆ~)