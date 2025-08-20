タレントとして大ブレイク中の秋山成勲、人手不足の現場で助っ人に？新バラエティ出演が決定 | RBB TODAY

格闘家の秋山成勲（チュ・ソンフン）が、新バラエティ番組で“助っ人”に挑戦するという。

8月20日、本サイト提携メディア『OSEN』の取材によると、韓国放送局tvNは秋山成勲を中心にとした新番組を構想しているという。農作業など人手不足の現場を訪れ、芸能人が実際に働くという内容だ。

これについてtvNは「秋山成勲さんを中心に、助っ人として活動する新バラエティをローンチする予定」とし、「番組タイトルは未定だが、今年下半期の放送を計画している」とコメントした。

（写真提供＝OSEN）秋山成勲

すでに秋山の出演は決まっており、現在は追加キャストの最終調整に入っている。キャスティングが完了次第、9月にも撮影がスタートする見込みだ。

秋山成勲は柔道選手を引退後、総合格闘家に転身し、カリスマ性あふれるファイトで人気を集めてきた。特に、娘のサランちゃんと共演したバラエティ番組『スターパパ奮闘記！スーパーマンが帰ってきた』では自然な父親ぶりで愛されたほか、Netflix『フィジカル100』では年齢を超越した“パワフルおじさん”としての魅力を発揮し、第2の全盛期を迎えた。

さらに最近ではYouTubeチャンネルを開設し、登録者数100万人を突破。今年だけでも複数のバラエティで活躍しており、ブレイクタレントとして大きな注目を集めている。

（記事提供＝OSEN）

