【昨日のエンタメニュース】田中みな実の写真集が累計30万部突破／池江璃花子選手、退院 | RBB TODAY

https://www.rbbtoday.com/article/2019/12/17/175562.html
・福地桃子、1月ドラマ出演決定！重度の“中二病”患者役に挑戦
https://www.rbbtoday.com/article/2019/12/17/175563.html
・本田望結、『アナ雪2』主題歌にあわせ華麗な演技披露！
https://www.rbbtoday.com/article/2019/12/17/175567.html
・大迫力のアクションシーンも！実写版『ムーラン』日本版予告編公開
https://www.rbbtoday.com/article/2019/12/17/175568.html
・宇多田ヒカル、ロンドンでの生活や恋愛観明かす！
https://www.rbbtoday.com/article/2019/12/17/175569.html
・田中みな実、“初”写真集が発売3日で重版決定！累計30万部を突破
https://www.rbbtoday.com/article/2019/12/17/175570.html
・加藤浩次、チュート徳井の後任で『人生最高レストラン』新MCに決定
https://www.rbbtoday.com/article/2019/12/17/175571.html
・柏木由紀の料理動画にファンハラハラ……「こえええええ」「めっちゃぎごちない」
https://www.rbbtoday.com/article/2019/12/17/175572.html
・切るのもためらう？！『マツコの知らない世界』で「クリスマスケーキの世界」特集
https://www.rbbtoday.com/article/2019/12/17/175574.html
・小室さやかが撮影中に見せた無邪気な笑顔と色気……グラビアメイキング動画が公開！
https://www.rbbtoday.com/article/2019/12/17/175575.html
・ゆきぽよ、刺激的なビキニショット4連発！写真集カットに反響！
https://www.rbbtoday.com/article/2019/12/17/175576.html
・池江璃花子選手、退院を報告！新たな目標はパリ五輪メダル獲得！
https://www.rbbtoday.com/article/2019/12/17/175577.html
・ノンスタ石田の家族愛あふれる行動にファン感動！
https://www.rbbtoday.com/article/2019/12/17/175578.html
・フィギュア羽生選手・高橋選手の熱戦振り返る特別動画、東京メトロ新橋駅で期間限定公開
https://www.rbbtoday.com/article/2019/12/17/175579.html
・DJ KOO、克服した脳動脈瘤の怖さをテレビ初告白「人生が全く見えなくなりました」
https://www.rbbtoday.com/article/2019/12/17/175580.html
・元乃木坂46・相楽伊織、舞台初主演で一人二役に挑戦！
https://www.rbbtoday.com/article/2019/12/17/175581.html
【ピックアップ】
・注目アイドルの写真集・DVD満載……セクシーグラビア一挙公開
・橋本環奈、久松郁実、伊織もえ……セクシー写真集続々！注目の写真集まとめ
・【TGS 2019】美人！可愛い！ コスプレイヤー＆コンパニオンを激写（その1）
・アイドルがセクシーランジェリーショット公開……柏木由紀、小嶋陽菜、内田理央